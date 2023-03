Ceci est le futur Dacia Duster

Le Dacia Duster de seconde génération a été lancé sur le marché en 2018. Comme son prédécesseur, c’est l’un des plus gros succès de la gamme et l’un des plus rentables. Il arrive actuellement en toute fin de carrière, son remplacement étant prévu pour cette année. La troisième mouture est déjà presque prête et s’il faudra attendre encore un peu pour le voir sans maquillage, les membres du forum de Cochepias nous permettent déjà d’observer la bête dans une version lourdement camouflée.

Malgré la couche impressionnante d’éléments ajoutés sur la carrosserie pour ne pas dévoiler son style, on remarque tout de même des blocs de feux arrière imposants en « C » et une silhouette générale assez classique. La partie avant semble s’inspirer du concept-car Bigster de 2021, avec une calandre verticale qu’on retrouvera aussi sur le futur grand SUV à sept places de la division roumaine.

Avant la fin de l’année 2023

Ce nouveau Dacia Duster de troisième génération devrait être officiellement présenté en fin d’année. Il pourrait proposer comme le Jogger une version hybride et devrait coûter un peu plus cher que le Duster actuel en raison d’un meilleur contenu technologique. Le Duster de seconde génération démarre actuellement à 17 990€ dans sa finition Essential avec le moteur ECO-G 100 compatible GPL.