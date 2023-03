Le Dacia Bigster n'aura pas le prix d'une grosse voiture

Après le Jogger l’année dernière, la gamme de Dacia va prochainement accueillir un nouveau modèle. Cette fois, c’est le segment des SUV familiaux à sept places qui sera visé par le Bigster, un cousin low-cost du Nissan X-Trail qui utilisera la même plateforme CMF dans une version moins sophistiquée. Conçu pour s’attaquer aux Skoda Kodiaq, Peugeot 5008 et autres références de ce marché de niche, le Bigster affichera un style proche du concept-car éponyme dévoilé en 2021.

Et comme vient de le rappeler le haut responsable de Dacia Xavier Martinet à nos confrères d’Autocar, ce Bigster conservera une politique tarifaire agressive. Il coûtera le prix d’une auto du segment inférieur, avec une addition légèrement au-dessus de celle du Duster. Il faudra tout de même s’attendre à un prix de base au-dessus des 20 000€ et à des tarifs qui pourraient approcher (ou dépasser ?) les 30 000€ sur les variantes les plus haut de gamme. Il s’agira ainsi du modèle le plus cher de la gamme Dacia.

Pas avant 2025

Rappelons que le Bigster n’arrivera pas avant 2025, ce qui signifie qu’il devra se conformer à la nouvelle norme Euro7 et donc, posséder des motorisations adaptées à cette réglementation (ce qui pourrait aussi tirer les prix vers le haut). Avant ce Bigster, Dacia lancera la troisième mouture du Duster.