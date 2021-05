Futur Dacia Duster : son look déjà connu ?

Le 22 juin, Dacia dévoilera la version restylée du deuxième Duster. Mais dans les bureaux de la marque, on pense déjà à la troisième génération ! Et si celle-ci ne sera pas lancée avant 2023, on pourrait bien avoir sous les yeux son design, la faute à des images de dépôt de brevet industriel, publiées par le site Autofacil.

S'il faut rester prudent, la thèse est crédible car récemment, plusieurs futurs modèles du groupe Renault ont été découverts à l'avance de cette manière. Cela a par exemple été le cas pour le nouveau Kangoo.

Si c'est bien le prochain Duster que l'on a sous les yeux, vous avez peut-être l'impression de l'avoir déjà vu. Le design évolue pourtant plus nettement qu'entre la première et la deuxième génération. L'air de déjà-vu, c'est parce que le dessin est très proche du concept-car Bigster dévoilé en début d'année 2021. On pourrait d'ailleurs penser que ces images correspondent au concept. Mais le véhicule a ici des détails qui semblent plus proches de la série et les dimensions ont l'air plus compactes.

Assurément, le prochain Duster sera plus anguleux. Et comme sur le concept Bigster, on aura à l'avant des optiques plus fines, dans le prolongement de la calandre. Celle-ci intégrera le nouveau logo de la marque. À l'arrière, les feux seront en Y, la forme de la nouvelle signature lumineuse Dacia.

Si Dacia prépare déjà activement le prochain Duster, c'est pour rapidement généraliser la nouvelle base CMF-B, que vient d'adopter la Sandero. C'est une plate-forme moderne, mais partagée par beaucoup de modèles du groupe, dont la Clio. Elle est donc produite en très grande quantité, ce qui permet de faire baisser les coûts… et de conserver des prix low-cost.