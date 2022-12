Comme toutes les Dacia, le Duster a reçu en juin dernier la nouvelle identité visuelle de la marque, l'objectif étant d'abandonner totalement son image low cost, pour celle, plus valorisante, des loisirs verts. L'occasion pour lui de s'offrir un petit lifting et de nous rappeler ses talents de franchisseur...

dailymotion Virée vidéo : le Dacia Duster à l'épreuve des pistes marocaines !

Outre le nouveau logo, le SUV compact roumain a ainsi reçu une calandre ornée de bandes blanches discontinues qui se prolongent dans les phares, des skis, barres de toit et coques de rétroviseurs gris anthracite, ainsi qu'une inédite signature lumineuse, à l'avant comme à l'arrière.

Et à l'intérieur, les changements sont minces : hormis le design des aérateurs, peu de changements. Dommage, on aurait bien aimé un écran plus moderne. Après tout, peu importe : le Dus ter s'apprécie surtout pour son bel espace dans l'habitacle comme dans le coffre...

Mais ne nous attardons pas sur ces points. Et hors de question de répéter tout ce qui a déjà été dit sur le Duster, ses qualités routières, son confort, l'aspect rustique de certains matériaux ou sur son système multimédia vieillissant.

Aujourd’hui, on va surtout se rappeler que le Duster est avant tout un baroudeur, surtout quand il est doté de la transmission 4x4. Une transmission uniquement disponible avec un diesel sur notre marché (en l'occurrence le 1.5 bluedCi de 115 ch), ce qui n’est pas un mal puisque cela contient le malus à 280 €.

Et pour le mettre à l’épreuve, nous sommes partis au Maroc, plus précisément à Marrakech. Notre terrain de jeu : 100 km de pistes semées d'embûches...