Avant/après : Dacia Duster II d’occasion, voici ce qu’il faut savoir sur son restylage

Il est toujours délicat de succéder à un best-seller. Pour Dacia, ce ne fut pas le cas avec son Duster. Dès l’apparition de la seconde génération en 2017, il donne un bon coup de vieux à l’ancien. Ligne nettement plus moderne, qualité perçue en hausse, équipement plus riche, confort plus douillet, il réussit à en offrir plus tout en conservant des tarifs contenus.

Sans surprise, il trouve rapidement son public, d’autant que son prix de base de 11 990 € reste imbattable. Une version d’entrée de gamme qui ne séduit la plupart des acheteurs qui n’hésitent pas à mettre la main à la poche un Duster haut de gamme.

Sa gamme est variée puisque le SUV est d’emblée disponible avec quatre moteurs : SCe de 115 ch, TCe de 125 ch, dCi de 90 et 110 ch. Ce dernier est disponible avec la boîte EDC, et la transmission à 4x4 peut être choisie sur les blocs essence et diesel les plus puissants.

Le niveau de base Duster dispose de six airbags, de l’allumage automatique des feux, du limiteur de vitesse, de la direction assistée, des vitres avant électriques ou encore des boucliers ton carrosserie. Le deuxième niveau, Essentiel, ajoute la climatisation manuelle, le volant réglable en hauteur et profondeur, la banquette rabattable (1/3-2/3), les barres de toit… La finition Confort devient réellement intéressante avec les antibrouillards, le radar de recul, le régulateur de vitesse, les rétroviseurs électriques et dégivrants, les vitres arrière électriques ou encore les jantes alliage de 16 pouces. Enfin, la Prestige s’équipe de la caméra de recul, des jantes de 17 pouces, de GPS, de la climatisation automatique.

Norme antipollution oblige, le Duster adopte la technologie SCR (réduction catalytique sélective) en juin 2018 sur ses diesels qui gagnent à l’occasion 5 ch (95 et 115 ch) et 30 Nm de couple tout en prennent l’appellation BluedCi.

Les moteurs à essence font l’actualité sur le stand Dacia du Mondial de l’auto 2018. De nouveaux blocs 1.3 TCe de 130 et 150 ch apparaissent et la marque en profite pour faire évoluer son système de navigation, tandis qu’Android Auto et Apple CarPlay sont de la partie.

En juillet 2019, c’est au tour du TCe de 100 ch de faire son apparition à la place du SCe de 115 ch. Les consommations baissent et le malus aussi par la même occasion.

En septembre de la même année, Dacia ose le chic low-cost avec la série limitée (500 exemplaires) Black Collector. Basé sur le niveau Prestige, il offre en plus la caméra multivues, la carte mains libres, un système audio Focal et un look soigné.

Les amateurs de GPL seront ravis d’apprendre que le Duster a bénéficié d’un nouveau moteur TCe 100 ECO-G début 2020. Si le prix à la pompe est intéressant, il faut garder à l’esprit que la consommation est plus élevée, de l’ordre de 20 à 30 % par rapport à l’essence.

Le restylage de septembre 2021

Le Duster est la meilleure vente du segment auprès des particuliers. Aucune intention donc de le chambouler, d’autant que la marque regarde toujours de très près les coûts.

Pour ce qui est de l’apparence, il faut avoir l’œil. Signature lumineuse à l’avant, facettes de la calandre, graphisme des feux arrière, nouvelles jantes et becquet légèrement revu, voici ce qui distingue le nouveau venu.

Les évolutions sont plus notables à bord avec l’apparition d’une nouvelle sellerie, d’appuie-tête plus fins (empruntés à la Clio V), mais aussi d’une console centrale plus haute, dont l’accoudoir coulisse sur 70 mm. Cette console de 1,1 litre de contenance cache deux prises USB pour les passagers arrière.

Les passagers avant profitent également d’un nouvel écran tactile (8 pouces au lieu de 7) permettant de manipuler un système d’infodivertissement plus performant (Media Nav, Bluetooth, Apple CarPlay et Android Auto sans fil).

Les amateurs du genre apprécieront le retour de la boîte auto, qui avait disparu depuis plusieurs mois, sur le TCe 150 ch 4x2. Si la déclinaison GPL est toujours présente, l’offre diesel ne se contente plus que de la version de 115 ch, en 4x2 et 4x4. À noter que si vous bénéficiez de l’écran tactile de 8 pouces et de la transmission intégrale, vous aurez droit à un altimètre, une boussole ainsi que l’affichage de l’angle de tangage et d’inclinaison latérale. Enfin, la gamme est simplifiée avec trois niveaux de finition : Essentiel, Confort et Prestige.

À l’aube de son remplacement, le Duster reçoit un nouveau logo, comme tous les autres modèles. Il en profite également pour recevoir le nom de la marque en lettrage blanc sur le hayon.

En mars 2023, avant de quitter la scène, il s’offre une dernière finition Extreme avec deux teintes spécifiques et des éléments de carrosserie à la couleur cuivrée. À noter que le système Extended Grip fait partie de la dotation de série.

Après plus de 2,4 millions d’exemplaires vendus (deux générations confondues), le Duster laisse place à une nouvelle génération dès mars 2024.

Le restylage en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la "phase 1" à gauche (en haut sur mobile) et la "phase 2" à droite (en bas du mobile).