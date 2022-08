Mondial de Paris 2022 - Toute la gamme Dacia change de visage

Les années se suivent et se ressemblent pour Dacia qui affiche des chiffres de ventes en augmentation constante alors que la plupart des marques souffrent depuis la crise du coronavirus. Et elle peut désormais compter sur deux nouveaux maillons dans sa gamme de véhicules « low-cost » : la petite citadine électrique Spring d'une part, proposée actuellement à partir de 19 800€ avant bonus écologique, et le crossover familial Jogger d'autre part. Avec son habitacle ultra-spacieux et son style bien moins indigeste que celui du précédent Lodgy, ce Jogger affiche peut-être le meilleur rapport prix-prestations de tout le marché automobile avec son addition débutant à 16 790€.

Comme la Sandero, la Logan, la Spring et le Duster, ce Jogger vient de recevoir le nouveau badge de la marque. La division roumaine a en effet décidé de dynamiser son image avec un nouveau « blason » dont le style rappelle un peu celui de la marque de chaussures DC Shoes fondée par Ken Block. A l'occasion du Mondial de l'Automobile 2022, Dacia exposera ainsi tous les modèles de sa gamme équipés de ce nouveau badge qui transfigure un peu leur face avant. A noter que ce nouveau badge Dacia se retrouve aussi à l'intérieur sur le volant et sur les jantes (pour ceux qui ne se contentent pas des enjoliveurs sur les finitions d'entrées de gamme).

Bientôt le Jogger hybride et le grand SUV

S'il ne s'agit là que d'une nouveauté purement cosmétique et même pas d'un véritable restylage, n'oublions pas que Dacia prépare d'autres nouveautés plus importantes. Le Jogger doit bientôt recevoir une version hybride récupérant la technologie « E-Tech » déjà présente dans la gamme Renault, assortie d'une transmission automatique. Le Duster, lui, va sur ses vieux jours et sera remplacé par un tout nouveau modèle d'ici 2024 au plus tard. Avant cela, Dacia dévoilera un grand SUV à sept places plus cossu que le Jogger (le Bigster). Autant dire que le succès de Dacia n'est probablement pas prêt de s'arrêter.