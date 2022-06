Présentation - Le nouveau visage des Dacia

Si la Dacia Logan en 2005 est la première Dacia vendue en grande série en France, c’est lorsqu’arrive la Dacia Sandero en 2008 que la marque roumaine devient incontournable dans notre pays. L’apparition du Duster en 2010 va confirmer le succès commercial de la marque “low-cost“ appartenant à Renault. Aujourd’hui, la marque roumaine est particulièrement bien implantée chez nous et elle se bat avec Volkswagen pour la quatrième place du classement des marques les plus vendues en France (Dacia était quatrième en 2021).

Apparu sur le concept-car Dacia Bigster l’an dernier, le nouveau logo de la marque Dacia (Dacia Link) est composé d’un D et un C stylisés ressemblant aux maillons d’une chaîne. S’il s’est fait un peu attendre avant d’être proposé sur les modèles actuels, désormais toutes les Dacia commandées après le 16 juin disposeront de ce nouveau logo qui ornera une calandre modifiée et apparaîtra aussi au centre des roues. Autre nouveauté, sur le hayon et le volant on trouvera un logotype Dacia en lettres épurées. La livraison des modèles ainsi habillés est prévue à partir du dernier trimestre de 2022.

Un nouveau logo, me direz-vous, ce n’est pas grand-chose. Et pourtant, lorsque l’on regarde le nouveau visage des Sandero, Duster, Jogger et de la petite Dacia Spring électrique on se rend compte que la marque roumaine entame une nouvelle ère. Le constructeur ne s’en cache plus.Maintenant qu’il est bien implanté, il veut monter en gamme. Cela veut dire aussi que les tarifs devraient, hélas, progresser. Denis le Vot, directeur général de la marque avait indiqué en 2021 lors de la présentation du concept-car Bigster, que d’ici à 2025 le prix moyen d’une Dacia augmentera de 30 %, tout en conservant des versions à prix d’accès. Il s’agira pour la marque de faire la promotion des versions et finitions les plus huppées (comme la Stepway), ce qui est déjà un peu le cas actuellement, car il est rare que le client choisisse le modèle de base. La finition la plus haute et la mieux équipée, affichant très souvent un rapport prix/équipement plus attractif qu’un modèle équivalent d’une autre marque.

Il faut bien dire que cette montée en gamme a déja commencé il y a quelques mois avec l’arrivée des nouvelles Dacia Sandero et Sandero Stepway, des autos dotées d’une plateforme dernier cri (extrapolée de celle de la Renault Clio 5). Le design a également bien évolué avec la disparition des surfaces lisses et plates de la carrosserie pour des éléments galbés, des lignes structurantes, des projecteurs étirés avec une signature lumineuse en forme d'Y. Quant à l’habitacle, la planche de bord même si elle conserve des plastiques durs, a fait oublier le concept low cost des débuts avec la suppression des rondeurs de la précédente génération pour des lignes horizontales, plus modernes. Le break Dacia Jogger venu ensuite, a confirmé que la marque évoluait vers une montée en gamme et l’adoption d’équipements de plus en plus high-tech.

L’apparition du nouveau logo tout comme de cette nouvelle calandre, les deux cadrant mieux avec le style de la Sandero ou du Jogger, indique une nouvelle étape pour la marque Dacia qui va aussi proposer de nouveaux équipements. Ainsi sur les photos de l'habitacle du Duster, on voit que les commandes de rétroviseurs extérieurs ont migré du bas du tableau de bord pour se placer dans les contreportes et que les rétroviseurs sont désormais rabattables électriquement (une première chez Dacia). Autre nouveauté que l'on découvre dans l'habitacle du Duster, le design des aérateurs. Disparus les aérateurs ronds, ils affichent désormais une forme octogonale et donnent un coup de neuf au tableau de bord. On constate aussi sur tous les modèles la disparition progressive des éléments chromés de la carrosserie. Ainsi les lettres chromées sur le hayon sont remplacées par de simples marquages sérigraphiés. Il y a également une nouvelle teinte Gris Mégalithe pour les éléments de design extérieurs (barres de toit, skis avant et arrière, rétroviseurs extérieurs et aussi une nouvelle peinture dénommée Lichen Kaki.

En moins de vingt ans, la marque Dacia est passée du statut de marque exotique à celui de marque qui compte, avec un public de plus en plus nombreux à s'intéresser aux modèles du constructeur roumain. Désormais, Renault veut capitaliser sur cette marque en la faisant monter en gamme. Attention cependant à ce que le principal atout des Dacia, leur tarif attractif, ne disparaisse pas. Sinon Dacia devinedrait une marque comme les autres et la concurrence pourraient en profiter.