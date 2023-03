Des Dacia Extreme parées pour l’aventure

Après la petite Spring, qui l’a inauguré à l’occasion du salon de Bruxelles en début d’année, c’est au tour du reste de la gamme de profiter de la nouvelle finition Extreme.

Ce niveau qui intègre la gamme véhicule la notion d’aventure, tout en se donnant un petit côté chic. Ainsi, les teintes Vert Cèdre (sur Stepway, Jogger et Duster) et Bleu Ardoise (Spring) sont inédites. Elles s’accompagnent d’une antenne spécifique, et de plusieurs éléments cuivrés comme les barres de toit (Spring), les coques de rétroviseurs, les centres de roues, et également au niveau des antibrouillards (Stepway et Jogger) et des optiques (Spring). Les protections latérales adoptent des motifs inédits et les jantes deviennent noires.

Dacia a également choisi de nouveaux éléments intérieurs plus adaptés à une utilisation loisirs avec du textile « MicroCloud » sur les panneaux de portes, les sièges (Stepway, Jogger et Duster) et sur la planche de bord (Stepway et Jogger). Il est prévu pour offrir une bonne résistance aux agressions extérieures et pour être facile à nettoyer. Afin de mieux protéger le sol, des tapis de sol en caoutchouc sont de série, à l’avant comme à l’arrière, même au troisième rang du Jogger.

Comme pour l’extérieur, la touche cuivrée s’invite ici et là comme au niveau du levier de vitesses (Duster), le contour de console centrale (Spring), les panneaux de portes et le contour des aérateurs.

Afin de donner davantage de capacités hors bitume, Dacia équipe ses modèles de l’Extended Grip. Il ne s’agit pas d’un blocage de différentiel, mais d’un système électronique qui module le couple notamment, via l’ESP, pour vous sortir d’une situation délicate sur sol glissant.

Camping sauvage en Jogger

Les vans et autres loisirs de pleine nature sont en plein boom. Dacia propose donc le pack Sleep, premier accessoire de la gamme InNature, disponible sur toutes les finitions du Jogger. Votre voiture se transforme ainsi en véritable chambre à coucher en quelques minutes. Cet accessoire amovible est compatible avec tous les Jogger produits depuis le lancement. Pour l’installer, il faut avoir au préalable retiré les sièges du troisième rang.

Le pack Sleep, qui pèse moins de 50 kg, comprend un lit deux places (190x130), une tablette et un espace de stockage de 220 litres. Il est facturé 1 490 € lorsqu’il est commandé en même temps que la voiture, ou 1 790 € séparément. Il peut être complété par des stores occultants, et une tente extérieure pour augmenter l’espace logeable, un peu comme une extension.

La finition Extreme est déjà disponible à la commande à partir de 17 400 € pour la Stepway (TCe 90), 20 900 € pour le Jogger (TCe 110 5 pl.), 22 300 € pour la Spring et 23 100 € pour le Duster (Eco-G 100 4x2).