Le Nissan Tekton est conçu pour ne pas ressembler au Dacia Duster, mais c'est difficile

Si vous voyagez souvent hors d’Europe, vous avez certainement déjà croisé des véhicules de Dacia arborant un badge Nissan (ou Renault). Dans certains marchés loin du Vieux Continent, l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi avait l’habitude de proposer des véhicules « rebadgés » là où la marque Dacia n’existait pas (Amérique du Sud, Russie, Moyen-Orient…).

L’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi n’est plus, mais ces pratiques de « badge engineering » continuent : vous avez sous les yeux le nouveau Nissan Tekton, un SUV urbain (presque compact) dont la silhouette vous sera sans doute familière. Car oui, ce nouveau modèle est tout simplement un Dacia Duster de troisième génération à peine maquillé. Il s'en distingue du mieux qu'il peut avec une face avant redessinée, mais le reste des éléments extérieurs demeure quasiment identique à ceux du SUV star du marché européen.

Un Duster pour l’Inde, mais pas un Renault Duster

Reprenant la plateforme CMF-B dans une version quasiment identique à celle de « notre » Dacia Duster de troisième génération, ce Tekton sera assemblé dans une usine à Chennai en Inde. Il se destine prioritairement à cet énorme marché automobile, mais pas que : il sera également exporté vers 50 pays du globe, situés au Moyen-Orient mais aussi en Afrique.

A noter que sur son principal marché indien, il entrera en concurrence avec un autre cousin du Dacia Duster lui aussi conçu pour plaire à la clientèle locale : le Renault Duster, récemment dévoilé. Et attention, on ne parle pas de cet autre Renault Duster développé pour d’autres marchés. Ah, ça commence à faire beaucoup de Duster dans le monde tout ça !

Moins de 10 000€

En Inde, le Nissan Tekton laissera le choix entre plusieurs moteurs essence turbo sans hybridation : un bloc 1,0 litre de 100 chevaux et un bloc de 1,3 litre développant 160 chevaux, soit plus que notre Duster européen. Précisons que ces moteurs-là répondent aux normes locales plutôt que celles en vigueur au sein de l’Union européenne, avec des critères de pollution très différents des nôtres.

Le prix de base du Nissan Tekton se limitera à 1,04 million de Roupies, soit un peu moins de 10 000€.