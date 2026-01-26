Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Renault

Surtout, ne regardez pas les images du Duster des Indiens si vous avez commandé la version Dacia 

Pierre-Olivier Marie

Tout ouvrant panoramique, double écran OpenR, finitions haut de gamme...: Renault dévoile aujourd’hui sa propre vision du Duster, réservée au marché Indien dans un premier temps, laquelle reçoit un traitement nettement plus haut de gamme que la version vendue chez nous par Dacia.

Surtout, ne regardez pas les images du Duster des Indiens si vous avez commandé la version Dacia 

Dévoilé ce lundi matin, le Duster représente la sixième des huit étapes de l’offensive "produit" déployée par Renault dans le cadre de l’International Game Plan 2027, pour lequel le groupe français a investi 3 milliards depuis 2023. Révélé quelques jours après la Filante réservée au marché coréen, le Duster a pour mission première de séduire la clientèle indienne.

Ce marché fait partie des 5 "hubs" sur lesquels le Losange appuie son développement industriel international, avec la Corée du sud, la Turquie, le Maroc et l’Amérique latine, et les potentialités commerciales y sont élevées. "L’Inde devient un pilier essentiel de notre croissance hors d ’Europe. Nous avons bâti à Chennai un puissant écosystème qui rassemble des activités de design, d’ingénierie et d’assemblage de premier ordre, ainsi qu’une forte expertise locale – faisant de l’Inde l’un des hubs les plus complets et performants du réseau international de Renault", détaille le patron du groupe Fabrice Cambolive. "Aujourd’hui nous avons les moyens de soutenir pleinement nos ambitions en Inde, de mieux comprendre les attentes des clients et de proposer des produits véritablement adaptés à ce marché. Le nouveau Duster marque un premier jalon dans le renouveau de Renault en Inde." Les appétits s'aiguisent quand on songe que quelques 4,3 millions de voitures ont été livrées dans le pays l’an dernier, dont 55% de SUV ou apparentés.

Le Duster y complètera une offre composée par trois autres modèles typés SUV, à savoir la minuscule Kwid (qui a servi de base technique à la Dacia Spring), le Triber, un SUV compact à 7 places, et le Kiger (SUV coupé 5 places). Tous trois mesurent moins de 4 mètres, la fiscalité indienne étant favorable aux modèles ne dépassant pas cette longueur.

Le petit dernier (4,35 m.) fera son entrée au printemps dans les 350 points de vente que compte Renault dans le pays, avant de se voir quelques mois plus tard distribué en Afrique du sud et dans le Golfe (où il retrouvera d’ailleurs la Filante). Et comme vous allez le découvrir à travers les photos ci-dessous, il dispose de nombreux atouts pour séduire…

…à commencer par un style valorisant. On reconnaît bien le Duster "d'chez nous", mais le nouveau venu s’en distingue par une carrosserie aux galbes plus travaillés. On relève l’absence du losange dans la calandre, laquelle arbore par contre un "Duster" format XXL. "En Inde, le Duster est une icône", assure Renault. D’autre part, nul doute que le bouclier avant typé sport, avec ses larges ouvertures latérales et son "ski" de protection rencontrerait un franc succès chez nous.
La montée en gamme du Duster se traduit aussi par la présence d’un toit ouvrant panoramique, équipement réservé au Bigster (en option) dans nos contrées. Sa présence est permise par une réhausse du pavillon de 3,4 cm.
Le dessin du hayon apparaît plus chargé que celui du Duster, notamment quand la carrosserie se pare d’une teinte bi-ton (pavillon et becquet arrière en noir brillant). 
Le volume de coffre s’établit à 518 litres (comme chez Dacia, logiquement). Seul regret pour la modularité, une banquette rabattable en deux parties et non trois.
En Inde, le Duster est – presque – un modèle de luxe ! En témoigne cet habitacle lumineux et cette planche de bord dont les écrans sont bien mieux intégrés sur la version Dacia, et pour cause. On retrouve en effet le système de double écran OpenR, partagé notamment avec la Renault 5, ce qui se traduit par un véritable continuum entre le combiné du conducteur (7 ou 10,25 pouces de diagonale selon les versions) et l’élément multimédia central de 10,1 pouces. Comme l’ensemble des voitures Renault équipées d’OpenR Link avec Google intégré, le Duster embarquera ultérieurement Gemini, l’assistant IA de Google. Celui-ci sera installé via une simple mise à jour à distance.
Les sièges avant sont ventilés et les surpiqûres courant sur la sellerie et à travers l’habitacle participent de la montée en gamme. Détail qui n’en est pas un, même les repose-coudes des portes arrière sont rembourrés, ce qui n’est pas le cas sur nos Dacia. Chargeur de téléphone à induction et prises USB-C font bien sûr partie de la panoplie.
La garde au sol s’établit à 21,2 cm, soit de quoi affronter sereinement les pièges du réseau routier Indien. Si les angles d’attaque et de fuite s’établissent à 25,7° et 29,2°, aucune transmission intégrale ne figure au programme.
Le Duster fait le plein d’aides à la conduite (17), ce qui est vital dans un pays réputé très accidentogène. Figurent ainsi au programme le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (ajustement automatique de la vitesse et de la distance avec le véhicule précédent), système de maintien dans la voie et alerte de franchissement de ligne. Pour le stationnement, on trouve une caméra 360° avec vision panoramique. S’ajoute à cela le système "Flank Protection", qui avertit le conducteur en cas d’obstacle latéral à faible vitesse. Freinage automatique d’urgence, surveillance d’angle mort et de la somnolence sont aussi de la partie.
Sous le capot prennent place trois motorisations déjà largement répandues au sein du groupe Renault. Deux blocs TCe, développant respectivement 100 (BVM6) et 160 ch (BVM6 ou BVA6), assureront l’essentiel des ventes. La gamme est chapeautée par un bloc Full hybrid E-Tech 160 ch, ce qui permet au Duster d’être la toute première Renault hybride vendue en Inde.
Renault avait lancé la commercialisation du Duster en Inde dès 2012, et y aurait écoulé plus de 200 000 exemplaires depuis.
Le Renault Duster en chiffres
Longueur : 4,35 m
Largeur : 1,82 m
Hauteur : 1,66 m
Empattement : 2,66 m
Garde au sol : 21,2 cm
Angle d’attaque : 25,7°
Angle de fuite : 29,2°
Volume de coffre : 518 litres
Volume de coffre sièges arrière rabattus : 1 789 litres
Poids : à partir de 1 411 kg

