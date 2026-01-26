Surtout, ne regardez pas les images du Duster des Indiens si vous avez commandé la version Dacia 

Dévoilé ce lundi matin, le Duster représente la sixième des huit étapes de l’offensive "produit" déployée par Renault dans le cadre de l’International Game Plan 2027, pour lequel le groupe français a investi 3 milliards depuis 2023. Révélé quelques jours après la Filante réservée au marché coréen, le Duster a pour mission première de séduire la clientèle indienne.

Ce marché fait partie des 5 "hubs" sur lesquels le Losange appuie son développement industriel international, avec la Corée du sud, la Turquie, le Maroc et l’Amérique latine, et les potentialités commerciales y sont élevées. "L’Inde devient un pilier essentiel de notre croissance hors d ’Europe. Nous avons bâti à Chennai un puissant écosystème qui rassemble des activités de design, d’ingénierie et d’assemblage de premier ordre, ainsi qu’une forte expertise locale – faisant de l’Inde l’un des hubs les plus complets et performants du réseau international de Renault", détaille le patron du groupe Fabrice Cambolive. "Aujourd’hui nous avons les moyens de soutenir pleinement nos ambitions en Inde, de mieux comprendre les attentes des clients et de proposer des produits véritablement adaptés à ce marché. Le nouveau Duster marque un premier jalon dans le renouveau de Renault en Inde." Les appétits s'aiguisent quand on songe que quelques 4,3 millions de voitures ont été livrées dans le pays l’an dernier, dont 55% de SUV ou apparentés.

Le Duster y complètera une offre composée par trois autres modèles typés SUV, à savoir la minuscule Kwid (qui a servi de base technique à la Dacia Spring), le Triber, un SUV compact à 7 places, et le Kiger (SUV coupé 5 places). Tous trois mesurent moins de 4 mètres, la fiscalité indienne étant favorable aux modèles ne dépassant pas cette longueur.

Le petit dernier (4,35 m.) fera son entrée au printemps dans les 350 points de vente que compte Renault dans le pays, avant de se voir quelques mois plus tard distribué en Afrique du sud et dans le Golfe (où il retrouvera d’ailleurs la Filante). Et comme vous allez le découvrir à travers les photos ci-dessous, il dispose de nombreux atouts pour séduire…