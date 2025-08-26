Le Renault Kiger est encore plus séduisant, mais toujours pas pour nous

Après le Renault Triber, un monospace urbain compact, habitable, simple, pratique et très abordable, mais dont nous sommes privés, c’est au tour d’un autre modèle de la marque inconnu chez nous de profiter d’une mise à jour.

Il s’agit désormais du Kiger, un petit SUV de moins de quatre mètres de long apparu en 2021. Commercialisé en Inde, il propose une ligne parfaitement moderne dans cette nouvelle livrée reprenant les derniers codes de la marque à l’image du logo, de la calandre ou des optiques avant comprenant la signature lumineuse. Il dispose également d’un nouveau capot et de nouveaux feux arrière à LED. Bref, il se fonderait parfaitement dans nos rues européennes.

Dans l’habitacle, Renault a amélioré le système de ventilation, mais aussi l’insonorisation. Le conducteur peut désormais compter sur des caméras HD pour se garer aisément et sur des capteurs de pluie et de luminosité. Le système multimédia repose sur un écran tactile de 8 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay. Côté sécurité, il fait le plein avec six airbags, l’ESP, l’aide au démarrage en côte, le contrôle de la pression des pneus ou encore les ancrages Isofix.

Moins de 6 200 €

Seulement, ces équipements ne suffisent pas à le rendre éligible pour l’Europe. Même constat pour ses motorisations à essence turbo de 100 ch ou atmosphérique de 72 ch. C’est aussi ce qui fait son prix : moins de 6 200 € pour l’entrée de gamme.