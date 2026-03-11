Qu'est-ce que le Renault R-Space Lab, dont l'intérieur ressemble un peu à celui des nouvelles BMW ?

Renault occupe tout l’espace médiatique aujourd’hui avec son plan « FutuREady », annonçant la stratégie à moyen terme du groupe pour ses trois marques. A cette occasion, le patron du groupe François Provost a fait plusieurs annonces importantes et montré aussi le concept-car Bridger, sous la forme d’un petit 4x4 au design très carré pour le marché indien.

Et ce n’est pas tout : François Provost a aussi montré le R-Space Lab, un concept-car dont le nom rappelle celui du R-Space dévoilé officiellement en 2011 lors du salon de l’auto de Genève cette année-là (qui annonçait alors le design du futur Scénic de troisième génération).

Un look de monospace compact

Extérieurement, ce R-Space Lab prend la forme d’une sorte de monospace compact, un peu à la façon des Volkswagen ID.3 et autres Cupra Born (ou de la MG4 d’une autre manière). Cette silhouette s’éloigne un peu de celle de la Mégane E-Tech actuelle, plus proche d’une compacte classique (avec quelques accents de « crossover »).

D’ailleurs, faut-il voir dans ce R-Space Lab le design de la future Mégane de sixième génération attendue pour l’année 2028 et reposant sur la nouvelle plateforme RGEV Medium 2.0, disponible à la fois en version 100% électrique et en variante électrique à prolongateur d’autonomie thermique (jusqu’à 750 km d’autonomie WLTP pour le 100% électrique et 1 400 km avec le « range extender ») ?

Un intérieur très « BMW Neue Klasse »

Il s’agit plutôt d’un démonstrateur que d’un concept-car préfigurant réellement le design des futures Renault de série, en particulier celui de l’habitacle. D’ailleurs, l’ergonomie de cet habitacle rappelle un peu celle des BMW de la nouvelle famille « Neue Klasse », avec l’afficheur prenant toute la largeur de la partie haute de la planche de bord et un volant similaire (avec une forme encore plus futuriste).