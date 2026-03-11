Qu'est-ce que le Renault R-Space Lab, dont l'intérieur ressemble un peu à celui des nouvelles BMW ?
Renault a profité de sa grande matinée de conférence pour monter le R-Space Lab, une voiture à la forme de monospace dont l’intérieur futuriste rappelle un peu celui du récent BMW ix3. Mais qu’annonce-t-elle exactement ?
Renault occupe tout l’espace médiatique aujourd’hui avec son plan « FutuREady », annonçant la stratégie à moyen terme du groupe pour ses trois marques. A cette occasion, le patron du groupe François Provost a fait plusieurs annonces importantes et montré aussi le concept-car Bridger, sous la forme d’un petit 4x4 au design très carré pour le marché indien.
Et ce n’est pas tout : François Provost a aussi montré le R-Space Lab, un concept-car dont le nom rappelle celui du R-Space dévoilé officiellement en 2011 lors du salon de l’auto de Genève cette année-là (qui annonçait alors le design du futur Scénic de troisième génération).
Un look de monospace compact
Extérieurement, ce R-Space Lab prend la forme d’une sorte de monospace compact, un peu à la façon des Volkswagen ID.3 et autres Cupra Born (ou de la MG4 d’une autre manière). Cette silhouette s’éloigne un peu de celle de la Mégane E-Tech actuelle, plus proche d’une compacte classique (avec quelques accents de « crossover »).
D’ailleurs, faut-il voir dans ce R-Space Lab le design de la future Mégane de sixième génération attendue pour l’année 2028 et reposant sur la nouvelle plateforme RGEV Medium 2.0, disponible à la fois en version 100% électrique et en variante électrique à prolongateur d’autonomie thermique (jusqu’à 750 km d’autonomie WLTP pour le 100% électrique et 1 400 km avec le « range extender ») ?
Un intérieur très « BMW Neue Klasse »
Il s’agit plutôt d’un démonstrateur que d’un concept-car préfigurant réellement le design des futures Renault de série, en particulier celui de l’habitacle. D’ailleurs, l’ergonomie de cet habitacle rappelle un peu celle des BMW de la nouvelle famille « Neue Klasse », avec l’afficheur prenant toute la largeur de la partie haute de la planche de bord et un volant similaire (avec une forme encore plus futuriste).
Photos (10)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération