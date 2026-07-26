Un cycliste à fond percute une Porsche en oubliant les lois de la physique et fait son mea-culpa
Dans le cas présent, le cycliste voulait suivre une Porsche 911 lancée dans un col en descente. Mais quand la sportive allemande a dû freiner brutalement, il a dû composer avec une machine nettement moins performante à ce niveau !
La scène est filmée par un adepte de cyclisme, via une caméra installée sur sa tenue. Peter file dans un petit col en descente, en pleine nature.
Devant lui, une Porsche 911 bleue circule sur la même route et roule à allure raisonnable. Le cycliste, lui, ne se ménage pas pour suivre le rythme de la sportive allemande : les sensations de vitesse ne sont évidemment pas les mêmes aux commandes de ces deux montures !
Et soudain, ça freine
Mais alors que la Porsche continue sa route, elle s’embarque dans une partie particulièrement étroite. Et là, problème : un véhicule arrive en face. Le conducteur de la Porsche se retrouve donc obligé de s’arrêter sur la voie puisqu’il est impossible de se croiser sur cette partie. Absolument pas un problème pour cette voiture de sport équipée de freins capables d’endurer d’énormes décélérations pendant longtemps.
On ne peut pas en dire autant du vélo, lancé à pleine vitesse, qui ne peut plus rien faire pour éviter l’accident. Le cycliste percute la Porsche et se retrouve ainsi dans une situation pour le moins gênante.
« C’est ma faute »
Heureusement, le cycliste ne s’est pas fait trop mal. Et il reconnaît son erreur : « c’est ma faute, j’aurais dû laisser davantage de distance entre moi et le véhicule devant », confie-t-il. « Faites attention dans ce genre de trajet car les voitures possèdent une distance d’arrêt beaucoup plus courte que les vélos », conseille-t-il.
Reste à savoir s’il y a eu des dégâts sur le vélo et surtout, sur la Porsche : pas sûr que le propriétaire de la sportive ait accepté de repartir avec sa voiture abîmée sans établir un constat.
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