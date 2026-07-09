Porsche serait-il dans la même situation qu’à la fin des années 90 ? Souvenons-nous. À cette époque-là à Zuffenhausen, les mines étaient grises et un seul modèle se vendait correctement : la 911.

Pas loin de 30 ans plus tard, la marque est évidemment plus pimpante qu’alors, puisqu’elle était alors au bord de la faillite. Sauf que cette bonne vieille 911 est une fois de plus le seul modèle de la gamme dont les ventes ont augmenté au cours des six premiers mois de 2026. Et pas que d’un peu et pas que dans sa version basique.

911 for ever

Car la hausse est de 19 %, notamment dopée par le lancement de modèles spéciaux qui font vivre une version qui commence tout de même à dater. Une performance que l’auto, crée il y a 62 ans, avait déjà réussi l’année dernière. Quand tout va mal, le modèle emblématique s’en sort toujours.

Mais surtout, pour le reste de la gamme Porsche, on est loin du compte. Tous modèles confondus, la baisse est sévère et atteint 16 % depuis le mois de janvier, avec 122 306 voitures vendues seulement. En cause : la Chine, évidemment, ou les ventes ont baissé d’un près d’un tiers. Mais Pékin n’est pas la cause de tous les maux allemands.

Partout sur la planète, le blason de Stuttgart est en baisse. Aux États-Unis, et aux Canada la chute est de 13 %. Mais Porsche a historiquement toujours été sauvé par l’Allemagne en particulier et l’Europe en général ? Pas cette fois. Dans son pays d’origine, les ventes ont baissé de 6 % par rapport à la même période de l’année dernière. Et sur le reste du continent, la chute est de 14 %. Carrément.

Le modèle qui a le plus sombré n’est autre que la grande berline Panamera. Jadis chouchoute des Chinois, elle a dégringolé de 38 %

Reste-t-il un brin d’espoir dans ce marasme ? Les ventes du Macan en version thermique (hors UE) dépassent désormais celles de l’électrique, ce qui confirme surtout les errements stratégiques des dirigeants de la marque qui misaient tout sur l’électrique pour son SUV compact.

Le Cayenne à nouveau sauveur de la marque ?

Quant au Cayenne, c’est lui qui a enregistré la plus faible chute de l’ensemble de la gamme en ne baissant que de 9 % « seulement ». La version électrique du grand Crossover, il enregistre en ce moment même ses premières livraisons. Il est donc trop tôt pour en tirer un quelconque enseignement, même si les cadres de la maison soulignent un premier accueil enthousiasmant.

Le Cayenne a sauvé la maison Porsche il y a 25 ans. Rien ne permet d’affirmer qu’il va récidiver cette fois-ci. Le grand plan stratégique que la marque va dévoiler à l’automne devrait nous éclairer sur ce point particulier, et tenter d’enrayer la chute en général.