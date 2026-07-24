La police nationale va réellement rouler en Porsche GT3, mais pour une très bonne raison

Encore mieux que les Alpine A110 de la gendarmerie nationale, une Porsche 911 GT3 pour la police nationale ? Non, il ne s’agit pas de fausses images générées par l’intelligence artificielle. Ni d’une éventuelle saisie en justice, avec un véhicule qui aurait été affecté aux forces de l’ordre pour certaines missions.

Cette Porsche 911 GT3, de la génération 992.2 fraîchement introduite sur le marché automobile français, a été « mise à la disposition » de la police nationale par la division française de Porsche.

Elle sera au « Mondiality Security Defense »

Cette Porsche sera présente du 24 au 26 juillet au « Mondiality Security Defense, un « événement d’envergure nationale consacré aux métiers de la sécurité, du secours et de la défense » organisé dans la commune de Hauteville-sur-Mer en Normandie.

« Elle est mise à disposition de la police nationale par Porsche France pour proposer des baptêmes inédits aux amateurs de belles voitures. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à Orpheopolis pour soutenir et accompagner les familles de policiers décédés », peut-on lire dans une publication de la police nationale.

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510 chevaux hurlants

Rappelons que la Porsche 911 GT3 992.2 possède un flat-six atmosphérique de 510 chevaux. C’est vraisemblablement la dernière de la lignée à conserver une telle motorisation, la prochaine devant passer à une version suralimentée de cette mécanique. Et comme vous pouvez vous en doutez, cet exemplaire reviendra chez Porsche France une fois l’événement terminé.