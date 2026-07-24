Face aux prix des carburants, l’État accorde un sursis pour bénéficier de l’aide « grands rouleurs »

Cela ne vous aura pas échappé : le prix des carburants repart à la hausse. En l’espace de deux semaines, le litre de gazole est passé de 1,86 € à 2,06 €, et le SP95-E10 de 1,87 € à 1,97 €. Si une telle augmentation n’arrive jamais au bon moment, elle coïncide avec les vacances estivales. Toutefois, cela n’empêche pas Bison Futé de prévoir un samedi rouge sur tout le territoire.

L’indemnité « grands rouleurs », ouverte depuis fin mai, permet à ceux qui y sont éligibles de toucher une aide de 100 €. La demande pour en bénéficier est désormais repoussée jusqu’au 31 août. La porte-parole Maud Bregeon justifie cette prolongation, qui doit « permettre, dans une situation qui a évolué, encore une fois avec des prix qui ont de nouveau augmenté, de laisser le temps à d’éventuels Français éligibles de faire cette demande. »

D’après le député PS Philippe Brun, « seulement 24 % des Français qui pouvaient y prétendre ont eu recours ». De son côté, le cabinet du ministère de l’Économie indique qu’à ce jour, 1,2 million de personnes ont fait leur demande d’aide, et près de 970 000 l’ont reçue.

Quelles sont les conditions pour en profiter ?

1/Condition de résidence et d’âge

Le demandeur doit être domicilié fiscalement en France et être âgé d’au moins seize ans au 31 décembre 2024.

2/Condition d’activité

Le demandeur doit avoir déclaré, au titre des revenus de l’année 2024, un revenu d’activité relevant de l’une des catégories suivantes :

Traitements et salaires (hors chômage et préretraite)

Bénéfices industriels et commerciaux

Bénéfices non commerciaux

Bénéfices agricoles

Sont ainsi concernés les salariés et les indépendants.

3/Condition de ressources

Le demandeur doit appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre de l’année 2024, est inférieur ou égal à 16 880 euros. Cela correspond :

Pour une personne seule, à un salaire brut mensuel de 1 906 euros et à un salaire net de 1 508 euros,

Pour couple avec un enfant, à un salaire brut mensuel de 4 764 euros et à un salaire net de 3 771 euros,

Pour un couple avec deux enfants, à un salaire brut mensuel de 5 717 euros et un salaire net de 4 525 euros.

Les salariés rémunérés au SMIC en 2024 bénéficieront bien de l’indemnité carburant. Notez que le SMIC mensuel brut était de 1 766,92 € du 1er janvier 2024 au 30 octobre 2024 puis de 1 801,80 € du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2025. Il est de 1 823,03 € depuis le 1er janvier 2026.

Attention, les contribuables redevables de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2024, ne sont pas éligibles au versement de cette indemnité.

4/Condition d’usage du véhicule (critère de « grands rouleurs »)

Le demandeur doit utiliser un véhicule personnel (1) à des fins professionnelles, y compris pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail, et justifier d’un nombre de kilomètres parcourus dans ce cadre :

Soit une distance supérieure à 15 kilomètres par trajet domicile-lieu de travail (30 km aller-retour),

Soit un kilométrage annuel supérieur à 8 000 kilomètres.

Ce critère repose sur une déclaration du demandeur qui sera contrôlée a posteriori.

(1) Le demandeur doit fournir le numéro d’immatriculation du véhicule et son numéro de carte grise.

5/Condition liée au véhicule

Le véhicule doit répondre aux conditions suivantes :

Il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur à deux, trois ou quatre roues

Il est à motorisation thermique ou hybride non rechargeable

Il est utilisé à des fins professionnelles

Il est régulièrement assuré à la date de la demande

Sont exclus du dispositif les véhicules électriques, à hydrogène, les quadricycles lourds à moteur, les véhicules agricoles, les poids lourds ainsi que les véhicules de fonction ou de service (la carte grise est au nom de l’entreprise pour un véhicule de fonction) et qui font l’objet de prises en charge spécifiques par l’employeur.

Le contrôle de ces éléments peut être réalisé notamment par croisement avec le fichier des véhicules assurés.