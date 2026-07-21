Nous avons découvert le Geely E5 lors d’un événement organisé au Louvre, excusez du peu, fin avril dernier. Et il nous avait globalement paru intéressant face à la concurrence européenne (moins face aux autres chinois). Nous l’avons aussi essayé, en lui reconnaissant nombre de qualités dont une belle homogénéité.

Et il se trouve que dès le lancement, et sans surprise d’ailleurs, la marque chinoise assortit son SUV compact électrique d’une offre en LLD (location longue durée). Le loyer est fixé à 299 €/mois, avec un apport de 4 900 €, sur 48 mois et pour 40 000 km.

Sur le papier, c’est une offre très honnête. On rappelle que le E5 est un SUV compact de 4,61 m de long, qu’il est 100 % électrique et doté d’un moteur de 218 ch (0 à 100 en 6,9 secondes minimum), et d’une batterie de 60,2 kWh en entrée de gamme, celle de l’offre, qui lui offre 430 km d’autonomie en mixte.

Le niveau d’équipement est redoutable, même en entrée de gamme (voir image ci-dessous), il faut le reconnaître, et le rapport prix/équipement est très favorable (prix neuf catalogue 37 990 €).

Mais est-ce pour autant une super affaire, ou est-ce qu’en étudiant les chiffres, on se rend compte qu’au final, tous calculs faits, on trouve aussi bien voire mieux ailleurs ? Car 48 loyers de 299 € plus l’apport représentent 19 252 €, soit 50,7 % de la valeur neuve. Et le loyer lissé incluant l’apport est finalement de 401,10 €/mois. Il n’inclut pas l’entretien ni l’assurance (pas forcément mieux ailleurs, pour le coup).

La concurrence est plus chère, mais avec une autonomie souvent bien meilleure

Si on observe ce qui se passe chez Renault, un Scénic « presque » comparable, soit un modèle 220 ch Techno option Esprit Alpine sera sur 49 mois et 40 000 km à 394 €/mois. L’apport de 9 730 € est réduit à 4 900 € après déduction de la prime coup de pouce CEE de 4 830 €. Le loyer mensuel lissé est donc de 504,30 € et le coût total de 24 206 €, soit 54,7 % de la valeur neuve.

Le Renault ne fait donc pas mieux, et même pas mal pire, financièrement parlant. Mais seulement financièrement parlant, car sa batterie de 87 kWh promet, elle, 610 km d’autonomie ! Et ça change un peu beaucoup la donne ! Car 180 km d’autonomie en plus, ça change le visage des longs trajets, sur autoroute en particulier.

Chez Peugeot, un E-3008 en finition GT (pour avoir un équipement comparable) avec la petite batterie de 73 kWh, qui annonce jusqu’à 524 km d’autonomie, ressort à 424 €/mois après remise officielle, plus un apport de 4 980 €. Ce dernier est réduit à 1 380 € après application du bonus (en cas de faibles revenus, c’est encore moins mais prenons le cas le moins avantageux. Du coup, le loyer lissé sur 48 mois et 40 000 km est de 452,75 €/mois. Et le coût total de 21 732 € représente 49,9 % du prix neuf remisé. Donc pour 51,65 € par mois en plus, on gagne 94 km d’autonomie par rapport au Geely E5.

Chez Toyota, un C-HR + autonomie confort et ses 458 km d’autonomie est affiché en ce moment à 339 €/mois pour 36 mois avec un premier loyer de 4 390 €. Le loyer serait moins élevé sur 48 mois. Mais on est déjà sur un loyer de 460 €/mois. Et ici, l’entretien est inclus, ce qui est un avantage non négligeable, qui gomme un peu le surcoût. Et l’image de Toyota n’a rien à voir avec celle de Geely, sans conteste.

Enfin dernier exemple chez MG, un concurrent chinois lui aussi, un MGS5 comparable, qui annonce 480 km d’autonomie est à 339 €/mois pour 48 mois et 40 000 km aussi ! Et ici, c’est sans apport ! Le Geely est donc ici largement battu.

VERDICT

Non, le loyer attractif du E5 n’est pas forcément LA meilleure affaire. Bien sûr, les loyers des modèles français sont un peu plus élevés mais leurs autonomies sont supérieures, parfois de beaucoup. Et chez MG, les offres sont plus attractives financièrement. Toyota se défend même très bien avec son C-HR + qui sur 48 mois sera équivalent (bien sûr un peu plus cher sur 36 mois).

Il faut donc, et c’est notre conseil systématique, bien comparer les offres. Car des apports initiaux plus conséquents peuvent changer la donne, en dépit des montants de loyers faibles affichés au départ. Et les aides auxquelles les modèles européens ont droit font aussi baisser les loyers, tout comme les offres de remises, nombreuses.