Le Geely E5 va-t-il semer la terreur chez les SUV électriques ?

En bref À partir de 37 990 € 218 ch Jusqu’à 475 km d’autonomie

Geely, vous connaissez sans connaître. Cette marque chinoise, créée en 1986 et produisant des automobiles depuis 1998 possède quelques blasons connus, tels que Smart, Volvo, Lotus voire Lynk & Co. L’an dernier, elle a immatriculé plus de 4 millions de voitures en Chine, marché sur lequel elle occupe la première place. Pas un petit joueur ! En France, Geely débarque avec de grandes ambitions d’une part (elle vise à terme 5 % du marché), deux SUV d’autre part, dont un électrique, l’E5. Présenté en 2024 sous l’appellation EX5, il a déjà été écoulé à plus de 200 000 unités, c’est donc un véhicule théoriquement au point dont nous devrions bénéficier en France.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Une apparence banale, mais de bonnes surprises

D’un point de vue esthétique, le Geely E5 ne présente aucune audace. Il cherche d’abord à rassurer, avec une allure lisse et fluide, pas déplaisante, mais banale. On peut toutefois voir là le point de vue d’un journaliste blasé, le véhicule semblant plaire aux passants.

Dans l’habitacle (où sévit une odeur de colle assez obsédante), le même constat s’impose : le design rappelle énormément ce qu’on aperçoit ailleurs, MG notamment, avec une grande dalle centrale, un écran TFT derrière le volant, ce dernier étant presque carré. Il en va de même pour la console centrale surélevée, où s’installent des porte-gobelets avec leur cache, un dock de chargement par induction pour smartphone et un rangement fermé sous les coudes des passagers.

En dessous se trouve un autre espace, ouvert cette fois, où se situent deux ports USB, de types A et C, ainsi qu’une prise 12 volts. La finition ? Elle convainc plutôt, vu les plastiques doux et rembourrés du haut de la planche de bord, le bas se taillant dans le dur comme chez la concurrence. L’assemblage, s’il ne se signale pas par une précision millimétrique, semble en tout cas solide. On note tout de même quelques détails négligés, comme les boulons apparents sur les glissières des sièges, ou encore les soudures non lissées sur la feuillure des portières.

À l’arrière, comme dans bien des autos chinoises, on est impressionné par l’espace aux jambes, la largeur et la hauteur disponibles se situant dans la bonne moyenne. La banquette, moelleuse et au dossier bien incliné, satisfera les passagers les plus exigeants, ce qui devrait retenir l’attention des VTC. On trouve aussi des aérateurs, des ports USB, des lampes de lecture et un accoudoir central. Surprise, on a même droit à un tiroir de bonne contenance sous l’assise !

Quant au coffre, il se contente d’un volume initial plutôt moyen pour la catégorie, à 461 l. Il cache un large espace sous son plancher, mais tout de même ! Dossiers rabattus, là, on dispose de 1 877 l, ce qui est déjà plus intéressant. On essaie de se contenter avec la surface plane et les formes pratiques, mais on doit faire attention à dégager les ceintures quand on remet les dossiers en place.

À l’avant, les sièges en similicuir se signalent par un confort certain, alors que la position de conduite ne suscite que des compliments. Le passager a même droit à un coussin repliable pour ses mollets, comme dans le défunt Citroën Picasso, renommé Spacetourer.

On se félicite aussi de l’excellente réactivité de l’écran central, présentant par ailleurs une belle définition et des habillages séduisants.

Son ergonomie a été soignée, puisqu’on y navigue sans trop tâtonner. Tant mieux, car, et c’est bien regrettable, il faut passer par cet écran pour régler la climatisation, changer de mode de conduite et même ouvrir le toit ! Une aberration, même si on peut créer des raccourcis sur les commandes logiques (donc absconses) situées sur les branches du volant. L’afficheur situé derrière celui-ci flatte le regard, mais hélas, certaines de ses inscriptions sont bien petites, ce que déploreront les presbytes. L’affichage tête haute de cette version Max + compense en partie.