Le Geely E5 va-t-il semer la terreur chez les SUV électriques ?

Le Geely E5 (218 ch, dès 37 990 €), se retrouve dans la catégorie des SUV moyens, qui comporte notamment :

Citroën C5 Aircross (210 ch, dès 40 290 €)

Ford Explorer (170 ch, dès 43 900 €)

Kia EV5 (218 ch, dès 44 990 €)

Leapmotor C10 (231 ch, dès 36 400 €)

MG5 EV (231 ch, dès 35 990 €)

Opel Grandland (210 ch, dès 44 490 €)

Peugeot 3008 (210 ch, dès 45 090 €)

Renault Scenic (170 ch, dès 41 990 €)

Skoda Elroq (190 ch, dès 35 990 €)

Tesla Model Y (299 ch, dès 40 990 €)

Toyota BZ4X (167 ch, dès 40 990 €)

Volvo EX40 (163 ch, dès 41 500 €)

VW ID.4 (170 ch, dès 41 500 €)