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Geely E5

Essai

Le Geely E5 va-t-il semer la terreur chez les SUV électriques ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

8  

5. Une note qui reflète l’homogénéité du Geely E5

 

Le Geely E5 va-t-il semer la terreur chez les SUV électriques ?

Le Geely E5 (218 ch, dès 37 990 €), se retrouve dans la catégorie des SUV moyens, qui comporte notamment :

Citroën C5 Aircross (210 ch, dès 40 290 €)

Ford Explorer (170 ch, dès 43 900 €)

Kia EV5 (218 ch, dès 44 990 €)

Leapmotor C10 (231 ch, dès 36 400 €)

MG5 EV (231 ch, dès 35 990 €)

Opel Grandland (210 ch, dès 44 490 €)

Peugeot 3008 (210 ch, dès 45 090 €)

Renault Scenic (170 ch, dès 41 990 €)

Skoda Elroq (190 ch, dès 35 990 €)

Tesla Model Y (299 ch, dès 40 990 €)

Toyota BZ4X (167 ch, dès 40 990 €)

Volvo EX40 (163 ch, dès 41 500 €)

VW ID.4 (170 ch, dès 41 500 €)

Geely E5
Budget
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Pratique
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Rapport prix/équipements
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sécurité
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 13,7 /20
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