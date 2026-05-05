Le Geely E5 va-t-il semer la terreur chez les SUV électriques ?

5. Une note qui reflète l’homogénéité du Geely E5
Le Geely E5 (218 ch, dès 37 990 €), se retrouve dans la catégorie des SUV moyens, qui comporte notamment :
Citroën C5 Aircross (210 ch, dès 40 290 €)
Ford Explorer (170 ch, dès 43 900 €)
Kia EV5 (218 ch, dès 44 990 €)
Leapmotor C10 (231 ch, dès 36 400 €)
MG5 EV (231 ch, dès 35 990 €)
Opel Grandland (210 ch, dès 44 490 €)
Peugeot 3008 (210 ch, dès 45 090 €)
Renault Scenic (170 ch, dès 41 990 €)
Skoda Elroq (190 ch, dès 35 990 €)
Tesla Model Y (299 ch, dès 40 990 €)
Toyota BZ4X (167 ch, dès 40 990 €)
Volvo EX40 (163 ch, dès 41 500 €)
VW ID.4 (170 ch, dès 41 500 €)
|Geely E5
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,7 /20
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