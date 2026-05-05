Le Geely E5 va-t-il semer la terreur chez les SUV électriques ?

Le Geely E5 est proposé en trois versions, toutes bien dotées. La première, la Pro, à 37 990 €, inclut notamment d’office la sellerie TEP chauffante à réglages électriques à l’avant, le GPS connecté, la caméra panoramique, la réplication de smartphone sans fil, les projecteurs full-LED adaptatifs, la clim auto, la pompe à chaleur et les ADAS complètes.

À 39 990 €, la Pro + ajoute la grosse batterie, le pare-brise, le volant et la banquette arrière chauffants, ainsi que l’ESP incluant la gestion d’une éventuelle remorque.

À 41 990 €, la Max + bénéficie du toit ouvrant panoramique, des sièges massants, de la hi-fi Flyme à 18 hp, des jantes de 19, du hayon motorisé, de l’affichage tête haute ou encore du radar de stationnement avant.