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Geely E5

Essai

Le Geely E5 va-t-il semer la terreur chez les SUV électriques ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

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3. Des prix raisonnablement agressifs mais une belle dotation pour le Geely E5

 

Le Geely E5 va-t-il semer la terreur chez les SUV électriques ?

Le Geely E5 est proposé en trois versions, toutes bien dotées. La première, la Pro, à 37 990 €, inclut notamment d’office la sellerie TEP chauffante à réglages électriques à l’avant, le GPS connecté, la caméra panoramique, la réplication de smartphone sans fil, les projecteurs full-LED adaptatifs, la clim auto, la pompe à chaleur et les ADAS complètes.

À 39 990 €, la Pro + ajoute la grosse batterie, le pare-brise, le volant et la banquette arrière chauffants, ainsi que l’ESP incluant la gestion d’une éventuelle remorque.

À 41 990 €, la Max + bénéficie du toit ouvrant panoramique, des sièges massants, de la hi-fi Flyme à 18 hp, des jantes de 19, du hayon motorisé, de l’affichage tête haute ou encore du radar de stationnement avant.

Le Geely E5 va-t-il semer la terreur chez les SUV électriques ?

Le point techno

La hi-fi Flyme est annoncée à 1 000 watts (!), et comporte des haut-parleurs dans les appuie-tête. Elle ne nous a pas impressionnés par sa qualité sonore, les basses ayant parfois tendance à manquer de clarté, sans réellement saturer. Pour sa part, le GPS nous a semblé lent, parfois étrange dans ses annonces et il se passe planificateur d’itinéraire, annonçant plutôt les bornes de charge sur le trajet.

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