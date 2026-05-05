Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Geely E5

Essai

Le Geely E5 va-t-il semer la terreur chez les SUV électriques ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

12  

6. La fiche technique du Geely E5

 

Le Geely E5 va-t-il semer la terreur chez les SUV électriques ?

Les chiffres clés

Geely E5 68.4 KWH 218 MAX
Généralités  
Date de commercialisation 04/05/2026
Dimensions  
Longueur 4,61 m
Largeur sans rétros 1,90 m
Hauteur 1,67 m
Empattement 2,75 m
Volume de coffre mini 461 L
Volume de coffre maxi 1 877 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 815 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance moteur 218 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 450 km
Capacité batterie 68,40 kWh
Type batterie 68.4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 175 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.6 s
Emissions de CO2 NC
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (34)

Voir tout

Sommaire

12  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Geely E5

Geely E5

SPONSORISE

Essais Geely E5

Voir tous les essais Geely E5

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Geely E5

Voir toute l'actu Geely E5