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Geely E5

Essai

Le Geely E5 va-t-il semer la terreur chez les SUV électriques ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Stéphane Schlesinger

8  

4. Le Geely E5 face à la concurrence

 

Le Geely E5 va-t-il semer la terreur chez les SUV électriques ?

La concurrence

Le Geely E5 débarque sur le segment C des SUV électriques, bien encombré. Il n’avance aucun argument majeur. Ce n’est pas le moins cher, laissant cela au MGS5 EV, ce n’est pas le plus autonome, le VW ID. 4 fait bien mieux, ce n’est pas celui qui charge le plus rapidement, le Tesla Model Y étant loin devant, et on pourrait continuer longtemps ce petit jeu. De plus, les modèles fabriqués en Europe bénéficient d’aides à l’achat interdites au Geely. Cela dit, si ce dernier n’est, semble-t-il, le meilleur nulle part, il ne pâtit non plus d’aucune faiblesse particulière, ce qui lui confère un aspect rassurant, renforcé par son esthétique consensuelle, sa garantie de 8 ans et son prix suffisamment élevé pour ne pas susciter la méfiance quant à sa qualité de fabrication. Sachez tout de même qu’en Chine, la version la plus chère de l’E5 ne dépasse pas l’équivalent de 18 000 €…

À retenir : une entrée discrète mais réussie

Geely n’a pas un besoin vital de faire une entrée fracassante sur le marché français. Ses ventes sur son marché domestique sont déjà énormes ! La firme chinoise vise plutôt le long terme, et propose donc un produit qui cherche d’abord à poser solidement les bases d’une présence en France appelée à durer. Ainsi, on retiendra d’abord de l’E5 son homogénéité. Sans faiblesse particulière, il se signale par son confort, sa douceur de conduite, sa consommation raisonnable, son autonomie convenable, son habitabilité importante et son bon rapport prix/équipement. Rassurant par sa tenue de route, le Geely n’a strictement rien de sportif malgré des performances appréciables, et se révèle donc très adapté à un usage familial sur le réseau français. Il s’agit donc d’un véhicule sans éclat, mais mature et bien conçu, suffisamment sûr de ses qualités pour n’en pas rajouter par un design tapageur. Pas un SUV mémorable donc, mais figurez-vous que les Japonais et les Coréens sont entrés en occidents de façon similaire, par la petite porte, en proposant d’abord des produits sains pas trop chers. On voit où ils en sont aujourd’hui…

Le Geely E5 va-t-il semer la terreur chez les SUV électriques ?

Caradisiac a aimé

  • Le confort

  • Les Adas plutôt réussies

  • Le rapport prix/équipement

  • Le comportement routier sans histoire

  • L’habitabilité

  • La consommation raisonnable

  • L’autonomie très correcte

  • La garantie longue durée

Caradisiac n’a pas aimé

  • Certains détails de fabrication négligés

  • L’amortissement nettement insuffisant

  • Le coffre un peu juste

  • L’ergonomie perfectible

  • Le look sans personnalité

  • Non éligible aux aides à l’achat

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
60.2 KWH 218 PRO NC 37 990 €  €
68.4 KWH 218 MAX NC 41 990 €  €
68.4 KWH 218 PRO+ NC 39 990 €  €
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