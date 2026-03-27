Geely Auto arrive chez nous mais le marché français a-t-il besoin d’un nouveau constructeur chinois?

Pour l’instant, vous ne connaissez pas la marque Geely Auto en France. Mais vous connaissez bien les produits de ce grand groupe chinois dont la création de sa marque originelle, Geely, remonte à 1986. Elle s’est rapidement développée dans l’Empire du Milieu jusqu’à y devenir un acteur incontournable de ce marché devenu gigantesque ces dernières années.

Geely possède la marque Volvo depuis sa revente par le groupe Ford en 2010. Le Chinois détient aussi Lotus mais aussi 10 % du capital de Mercedes et 50 % de l’enseigne Smart, en plus d’autres marques comme Polestar, Zeekr ou encore Lynk & Co. Mis à part Volvo très bien installée sur le marché premium depuis des décennies, aucune de ces marques ne parvient pour l’instant à atteindre de très gros volumes chez nous. Mais alors que ces enseignes visent toutes plus ou moins une position premium (même si Smart et Lynk & Co pratiquent des prix plus bas), la plus grande chance pour le groupe Geely de rattraper BYD et MG chez nous sera peut-être sa marque originelle.

Geely Auto arrive

Car oui, ça y est, Geely Auto s’implante en France après avoir déjà ouvert dans d’autres pays. Et cette fois, le but sera de rivaliser avec les nouveaux acteurs chinois les mieux implantés sur le Vieux Continent avec des produits les plus abordables possible et surtout, pas forcément électriques. Sachant que MG, BYD (et désormais Chery via Jaecoo) réussissent à grapiller d’importantes parts de marché avec leurs hybrides à bas coût, le potentiel est intéressant.

Parmi les modèles taillés pour notre marché, citons le Starray EM-i qui possède sur le papier de quoi répondre au BYD Seal U DM-i (plus gros succès de la marque en Europe à ce jour), le récent Sealion 5 DM-i, le MG EHS ou encore le Jaecoo 5. Il mesure 4,74 mètres de long, utilise une motorisation hybride rechargeable et offrira plus de 100 kilomètres d’autonomie maximale en conduite 100 % électrique dans sa version de pointe. Si Geely Auto parvient à l’afficher un peu au-dessus des 30 000€ comme ses principaux rivaux chinois implantés chez nous, il sera compétitif.

L’électrique moins intéressant ?

Geely Auto tentera aussi sa chance avec des modèles 100 % électriques, bien sûr, comme l’E5 visible dans l’image de tête (publiée par la marque pour annoncer son arrivée en France). Mais comme pour MG, BYD ou Leapmotor, on imagine que ces véhicules feront moins la différence sachant qu’ils sont moins intéressants financièrement face aux concurrents européens aidés en France par le bonus écologique. A moins, là encore, de parvenir à proposer des prix vraiment imbattables.

Geely Auto, qui vient d’annoncer la nomination de sa nouvelle directrice pour la France Jenny Lin, donnera des précisions sur ses premiers modèles dans quelques jours. A noter que la marque propose aussi des véhicules encore plus abordables 100 % thermiques dans d’autres marchés, mais ils se heurteront peut-être au malus chez nous.