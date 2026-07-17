Le Mazda CX-30 est arrivé sur le marché des SUV compacts en 2019. Basé sur la 3, ce modèle est toujours au catalogue sept ans après et paraît de plus en plus en décalage avec ses concurrents : avec ses 4,39 mètres de long, il s’approche désormais davantage des modèles urbains du segment d’en-dessous tant ces voitures ont grossi ces dernières années !

Non seulement ce CX-30 conserve un design épuré, mais il reste aussi fidèle à ses motorisations essence atmosphériques équipés de la fameuse technologie « Skyactiv ». Il pèse surtout moins de 1 400 kg sur la balance, un chiffre qui paraîtrait presque miraculeux dans l’univers des voitures neuves. Revers de la médaille, ces moteurs ont toujours tendance à se montrer un peu gourmands et le CX-30 souffre aussi d’une habitabilité assez moyenne à bord.

Une remise de 7 000€ sous condition de reprise

Ce mois-ci en tout cas, Mazda propose une remise directe de 7 000€ sur ce CX-30. Sachant que le véhicule démarre normalement à 30 900€ dans sa version de base en finition Prime-Line avec le moteur essence de 140 chevaux à boîte manuelle, cela réduit le prix à 23 900€ soit plus de 22 % de remise sur son prix frontal.

Hélas, cette remise n’est disponible que sous condition de reprise, signifiant qu’il faudra amener un vieux véhicule pour en bénéficier. Par les temps qui courent, il est tout de même peut-être possible de négocier l’application de cette remise même sans une auto à faire reprendre ?

Un malus, aussi

Pas spécialement calibré pour répondre parfaitement aux mesures de la consommation de la norme WLTP, ce CX-30 avoue au moins 135 g/km de CO2 dans sa configuration la moins énergivore. Soit un malus CO2 de 1 504€ au minimum, qui devient même catastrophique si vous optez pour la boîte automatique (3 552€ minimum dans ce cas).

Sachant qu’un Peugeot 2008 du segment « inférieur » démarre à 31 900€ avant remises, il y a en tout cas de la marge pour le Japonais par rapport à ses concurrents. Si vous êtes sensible aux qualités d’un SUV doté d’un très bon châssis avec une conduite plutôt sportive et agréable, c’est peut-être le moment de craquer pour un Mazda Cx-30 !