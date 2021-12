Rappel pour les Mazda 3 et CX-30

Partie intégrante du package d’aides à la conduite i-ActivSense, la fonction que Mazda nomme Smart Brake Support est le dispositif qui permet à la voiture de freiner seule si, à basse vitesse (jusqu’à 30 km/h dans le cas des modèles de la marque japonaise), elle détecte un obstacle. Ce système est souvent critiqué pour ses coups de freins parfois injustifiés. Visiblement, celui qui équipe les Mazda 3 et CX-30 d’actuelle génération se révèle plus ''chatouilleux’’ que la moyenne, ce qui conduit le constructeur à organiser un rappel.

Les modèles concernés ont été fabriqués entre le 6 novembre 2018 et le 19 octobre 2019, ce qui implique, qu’au-delà de ces dates, le logiciel de fonctionnement de cet équipement a été modifié. Pour savoir si votre Mazda est concerné par cette opération, pour laquelle une prise de contact directe avec les propriétaires est en cours de réalisation, il suffit de consulter la case K de votre carte grise. Les types CE incriminés sont e13*2007/46*1972*00 à 03, e13*2007/46/1972*05, e13*2007/46*2041*00 et e13*2007/46/2041*01. Autre possibilité, se rendre sur le site Mazda.fr/propriétaires/campagne-rappel/ et d’y entrer le numéro de série de votre véhicule.

Identifiée par le code interne AK07*2A, cette opération consiste à reprogrammer ce dispositif.