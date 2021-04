Salon de Shanghai 2021 : Mazda dévoile un inédit CX-30 électrique

Mazda n'a pour l'instant pas été le constructeur le plus impliqué dans le développement de la voiture électrique. Il faut dire que la marque nippone, qui ne fait pas partie d'un grand groupe avec des possibilités de synergies et de partages de technologies, a investi dans ses motorisations Skyactiv et doit désormais préparer l'avenir électrique avec de nouveaux partenaires.

Pour l'heure, nous ne connaissons que le MX-30, qui est le premier véhicule zéro émissions de la marque d'Hiroshima, mais elle a tout de même dévoilé bien discrètement un second modèle à l'occasion du salon de Shanghai.

Malheureusement, ce CX-30 trône sur un stand qui semble un peu à l'écart, et Mazda n'a pour l'heure pas décidé de communiquer dessus. La seule certitude est que cette conversion du SUV à moteur à combustion est uniquement réservée à la Chine qui, on le rappelle, a adopté une politique de plus en plus restrictive sur l'immatriculation des véhicules thermiques. Mazda a donc probablement dû convertir avec les moyens du bord une plateforme au départ pensée pour accueillir des moteurs essence et diesel.