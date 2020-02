Comparatif - Peugeot 3008 BlueHDi 180 VS Mazda CX-30 SkyActiv-X 180 : promesse tenue ?

Si par le passé on avait déjà tenté de prouver – ou pas – la pertinence des motorisations hybrides face aux traditionnelles diesel, on n’était pas encore allé aussi loin. Le bloc quatre-cylindres essence SkyActiv-X de 180 n’est en rien un moteur essence comme les autres (on vous explique tout ici), mais il ne fait cependant pas appel à un mode de propulsion électrique. Pas plus que le « gros » 2.0 BlueHDi de 180 ch du Peugeot 3008 dans sa finition haute GT. Promettant un fonctionnement propre aux motorisations carburant au sans-plomb (silence, douceur, montées en régime), tout en consommant comme un diesel, le bloc japonais rebat les cartes et atteint ainsi, avec nombre de points forts, des rivaux « handicapés » par les faiblesses de leur mazout. Suffisant pour mettre à mal LA référence du genre ? Le SUV au lion devra batailler fort pour garder toute sa pertinence, même s’il garde pour lui des atouts inconnus chez son rival du jour.

Aspects pratiques : le CX-30 désavantagé par son positionnement

Pour ceux qui découvrent ici le CX-30, sachez qu’il part avec un handicap en ce qui concerne les aspects pratiques. Le véritable rival du Peugeot 3008 dans la gamme nippone, c’est le CX-5. Mazda a simplement voulu doubler son offre dans le segment C des SUV en proposant une carrosserie moins haute et plus dynamique. Difficile encore de parler de SUV coupé pour le CX-30, qui s’apparente davantage à un crossover, à l’image de ce que propose Kia avec son X-Ceed ou, dans d’autres sphères, BMW et son X2. Dès lors, facile d’imaginer que le 3008 prendra les devants dans ce chapitre.

Avec une longueur supérieure de seulement 5 cm (4,44 m) et un empattement plus long de 2 cm (2,67 m), le Peugeot arrive cependant à être nettement plus accueillant. Son coffre, à l’ouverture plus large et à l’accès plus aisé, englouti 100 l de bagages en plus. Un écart que l’on retrouve également banquette arrière rabattue. Pour enfoncer le clou, le sochalien est aussi capable de replier son siège avant passager pour permettre d’emporter des objets longs de près de 3 m. Tous les passagers profitent de plus d’espace à bord du français, et c’est particulièrement vrai à l’arrière.

Sans être une référence en la matière pour autant, le 3008 est ici avantagé par un rival que les amateurs d’espace jugeront trop étriqué. Que ce soit en espace aux jambes ou en largeur aux coudes, le CX-30 « engonce » ses hôtes dans un habitacle par ailleurs moins lumineux. Au premier rang, le 3008 joue encore la différence avec son i-Cockpit qui vieilli décidément très bien. L’ergonomie ne pâtie pas de l’aménagement un brin futuriste et la fabrication fait toujours son petit effet. En face, le CX-30 table sur une planche de bord nettement plus traditionnelle mais pour autant fabriquée sans aucune faute de goût ou d’assemblage. Il pêche uniquement par un système d’info-divertissement clairement dépassé et un écran non tactile.

Pratique Peugeot 3008 GT 2.0 BlueHDi 180 Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-X 180 BVA6 Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 15,1 /20 11,8 /20 Explication des critères de notation

Équipement : un gouffre qui achève le 3008

C’est là que le bât blesse. Dans leur version 180 ch boîte automatique et habillé de leur plus belle finition (GT pour le 3008, Exclusive pour le CX-30), l’écart de prix tourne largement à l’avantage du japonais. Affiché à 37 700 €, il est 6 500 € moins cher que le français (44 200 €). On aurait pu imaginer que le moteur peu ordinaire du CX-30 pèse dans la balance, mais il n’en est rien. Même si on avait choisi de le confronter au 3008 PureTech de 180 ch (essence), le français aurait été 1 500 € plus cher pour un équipement encore moins riche (uniquement disponible en GT Line, contre GT ici). Et si l’on cherche une compensation du côté de l’équipement, on ne trouvera rien.

C’est simple, le Mazda CX-30 en finition Exclusive est plutôt du genre « All Inclusive ». Seule la peinture métallisée (dès 600 €), la sellerie cuir blanc (200 €), le chargeur par induction (140 €) et quelques accessoires sont options. De son côté, le Peugeot 3008, malgré son tarif haut perché, facture en sus la sellerie cuir (2 000 €), le toit ouvrant panoramique (1 200 €), les sièges avant chauffants (200 €), l’installation hi-fi haut de gamme Focal (850 €) ou encore la caméra à 360° avec assistance au créneau (dans un pack à 600 €). En faisant le calcul, l’écart de prix se porte à plus de 10 000 € ! Accordons au Peugeot que le toit du CX-30 n’est pas panoramique, ou qu’il ne se dote pas d’un assistant au créneau. Mais tout de même, l’écart de prix est difficilement justifiable. De quoi largement opter, pour les montagnards, de la transmission intégrale disponible sur le CX-30 uniquement pour 1 800 €. Un argument de plus.

Rapport prix/équipements Peugeot 3008 GT 2.0 BlueHDi 180 Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-X 180 BVA6 Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 14,3 /20 15,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : Mazda enfonce le clou

Et ce n’est pas tout. Avec sa garantie de 3 ans (contre 2 pour le 3008), et son malus moindre (oui, oui !) de 230 € contre 360 € pour le Peugeot, le Mazda profite ici pleinement de sa motorisation nettement plus abordable (son seul diesel ne développe que 116 ch). Motorisation qui semble ici tenir sa promesse avec des émissions de CO2 plus contenues (118 g contre 124 pour le Peugeot). Dans notre cycle d’essai, le japonais s’est effectivement montré sobre pour un SUV essence de 180 ch doté d’une boîte automatique. Même si cela n’était pas forcément vrai sur toutes les phases d’utilisation. En moyenne, le CX-30 a englouti 7,5 l/100 km. Un très bon score, et pas si éloigné du rival français s’affichant tout juste au-dessus des 7 l/100 km. Un écart généreusement « remboursé » par le prix plus accessible. C’est en ville que l’ordinateur de bord du japonais nous a légèrement dessus. En flirtant avant les 8 l/100 km. Mais là aussi, le 3008 diesel de 180 ch n’était pas particulièrement frugal.