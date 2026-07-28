Un service d’autopartage va faire son retour en Île-de-France, mais en évitant le fiasco d’Autolib

Le projet nous vient d’Île-de-France Mobilités (IDFM) qui vise à créer un réseau de stations de location de voitures en libre-service. À partir de l’année prochaine, l’autorité régionale compte mettre 500 véhicules à disposition et souhaite porter ce chiffre à 5 000 si le succès est au rendez-vous.

Pour séduire les communes et collectivités, le vice-président d’Île-de-France Mobilités se veut rassurant puisque « les communes n’auront pas de frais à payer, ni à avancer. C’est même l’inverse d’Autolib, car elles recevront chaque année une redevance d’occupation du domaine public. » Cette compensation pourrait atteindre 300 € par an et par véhicule.

Seulement, il va falloir mettre la main à la poche pour mettre en place un tel projet. « C’est IDFM qui financera sur ses propres fonds l’installation du service, les travaux de voirie et l’électrification des bornes. Avec Autolib, les communes payaient les stations ».

De son côté, la métropole du Grand Paris, qui regroupe 130 communes, se montre favorable à ce service : « L’autopartage est un levier efficace pour réduire la place de la voiture individuelle et améliorer la qualité de l’air à l’échelle métropolitaine ».

À l’inverse d’Autolib qui ne proposait que des voitures électriques, IDFM souhaite débuter avec des modèles à essence et hybrides. Mettre à disposition un parc de VE suppose des investissements lourds, notamment pour le déploiement de bornes de recharge.

L’échec d’Autolib encore dans les esprits

IDFM évalue le projet à 600 millions d’euros, une somme jugée trop élevée par le Groupe communiste, écologiste et citoyen au conseil régional. Pour sa défense, Île-de-France Mobilités assure qu’une partie des recettes des abonnements couvrira cet investissement.

Pour beaucoup, le service Autolib de Bolloré a laissé des traces. Entre 2011 et 2018, les 3 900 Bluecar ont compté 150 000 abonnés, mais les collectivités devaient supporter un coût beaucoup trop important. Au final, le projet a été un fiasco et s’est terminé devant le tribunal administratif et l’autorité publique a dû régler 75 millions d’euros d’indemnités.