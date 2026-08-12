Même si les statistiques n’illustrent toujours pas un plus grand danger de voir sa voiture électrique partir en fumée par rapport à un véhicule thermique, il y a clairement un problème avec d’éventuels risques liés à la charge de ces autos dans certains cas.

Il y a quelques années, déjà, on recensait des feux de Renault Zoé branchées à des bornes de charge. A chaque fois, une détonation se faisait entendre avant un incendie, se propageant parfois aux véhicules environnants ou aux bornes. Et c’est encore ce qui vient de se passer à Mougins, dans les Alpes Maritimes.

Une Renault Zoé explose à côté d’une Tesla

Comme le rapporte le maire du village Christophe Ulivieri, une Renault Zoé était branchée sur une borne de charge sur la place à côté d’un Tesla Model Y lorsqu’une explosion a été entendue.

Le souffle de l’explosion a légèrement blessé un policier municipal de 34 ans et une seconde personne a été incommodée par la fumée alors qu’elle tentait d’intervenir. Le feu de la Renault Zoé s’est propagé au Tesla Model Y garé à côté, les deux véhicules ayant fini réduits en cendres.

Des bornes « lentes »

Ce que ce qu’on peut voir sur la photo et sachant qu’on se situe sur une place de village, il s’agit très probablement de bornes en courant alternatif de faible puissance.

D’après le maire, l’incendie semble être parti de la Renault Zoé et non pas des bornes. Une enquête sera nécessaire pour comprendre l’origine de ce nouveau feu mais on semble se trouver dans une situation similaire aux précédents feux ayant touché la Zoé, concernée d’ailleurs par une campagne de rappel en 2024 pour régler un problème de batteries « pouvant entraîner un risque d’incendie ». A l’époque, déjà, des exemplaires impliqués dans des feux n’étaient pourtant pas concernés par la campagne de rappel.

Il y a quelques mois, plusieurs véhicules électriques de Volkswagen ont aussi pris feu spontanément alors qu’ils étaient branchés. Dans le cas de ces autos, ils étaient plutôt reliés à des bornes de charge à haute puissance en courant continu.