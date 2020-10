Les 7 citadines électriques du salon de l'auto Caradisiac - Quel modèle choisir ?

Il n'y a pas si longtemps que ça, la Renault Zoé faisait cavalier seul dans la catégorie des citadines électriques, avec une Volkswagen e-Up! Alors en demi-teinte et une vieillissante triplette Citroën C-Zéro, Peugeot iOn et Mitsubishi i-Miev. Mais c'est un véritable raz de marée de nouveautés qui a eu lieu récemment, porté, certes, par l'intérêt grandissant de la clientèle pour des déplacements sans émission mais surtout par les très nombreuses aides à l'achat auxquelles elle peut prétendre et par les quotas de CO2 auxquels doivent se plier les constructeurs. Ainsi la part de marché des électriques dans leur ensemble qui représentait 1,8 % dans les ventes de voitures neuves en France l'année dernière est maintenant de 6,1 % !

Désormais, tous les grands acteurs du marché s'y mettent, avec des produits pour la plupart parfaitement aboutis, avec des spécificités techniques qui peuvent effrayer les néophytes. Capacité de batterie en kWh, puissance de recharge en kW et récupération d'énergie à la décélération, autant de notions et d'unités auxquelles les véhicules exclusivement thermiques ne nous ont pas habitués depuis des décennies. Pour s'y retrouver, suivez le guide !

A l’occasion de notre premier salon Caradisiac nous avons réuni les citadines électriques les plus vendues en France sous la voute spectaculaire du hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, dans la Manche. On retrouve dans ce classement des voitures généralistes mais également des modèles dits “premium”, dont le prix est supérieur. Découvrez la liste des 7 modèles les plus vendus en France présents sur notre salon.

Les 7 citadines électriques du salon de l'auto Caradisiac

La subjectivité n'est pas de mise sur Caradisiac quand il s'agit de vous conseiller d'acheter une auto plutôt qu'une autre. Nos comparatifs reposent sur l'analyse chiffrée de nombreux critères d'appréciations.

Mais une fois n'est pas coutume, nous vous présentons dans le cadre de notre salon des voitures qu'il n'est pas possible de comparer pour certaines d'entre elles. Tant que nous n'avons pas essayé les nouvelles citadines, impossible en effet de vous dire par exemple qu'il est préférable d'acheter la nouvelle Fiat 500 plutôt que l'"ancienne" Renault Zoé.

Pour autant, nos journalistes ont des intuitions, des coups de coeur qu'ils sont capables d'argumenter. Une manière d'anticiper ce que seront les achats les plus raisonnables dans les mois qui viennent et de répondre à la question :

"Si tu devais acheter une citadine d'ici la fin de l'année, quel modèle choisirais-tu ?"

Alexandre Bataille : "La Skoda Citigo e iV, l'électrique la plus cohérente"

La citadine tchèque est la voiture électrique la moins chère du marché et sans aucun doute le modèle qu’il faut pour se rendre au boulot. Elle offre un rayon d’action amplement suffisant pour un citadin ou un rural comme moi.

Manuel Cailliot : "La Peugeot e-208, sans hésitation"

"Je ne suis pas (encore...) client d'une auto électrique de façon générale, mais pour avoir testé la Peugeot e-208, elle me conviendrait assez bien. Je l'apprécie déjà en configuration thermique, pour son look, son intérieur high-tech, et le dynamisme ressenti à son (petit) volant. En électrique, on est bluffé par le punch de son moteur de 136 ch et ses reprises canons, le silence de fonctionnement, et l'économie à l'usage. Il faut bien sûr signer un gros chèque au départ, adouci par le bonus écologique heureusement. Et ensuite, faire le plein d'énergie pour 2 € les 100 km, c'est rentable."

Pierre Desjardins : "La Skoda Citigo e iV sans hésitation"

Skoda a pu bénéficier de l'expérience du groupe Volkswagen dans l'électrique et ça se voit parfaitement dans la Citigo e iV, déclinaison tchèque de la e-Up! et première voiture dans ce segment de la marque. Pour le prix imbattable de 21 600 € sans prendre en compte la multitude d'aides, de primes et/ou de bonus dont vous pouvez bénéficier, vous avez en effet un véhicule absolument pas au rabais qui se montre agréable à conduire, avec un bon compromis entre confort et dynamisme, et une autonomie dont de nombreuses concurrentes ne peuvent que rêver, grâce à une batterie de 36,8 kWh, une capacité énorme pour une petite puce de seulement 3,60 m de long.

Pierre-Olivier Marie : "La Honda e...ou la Fiat 500"



"Je parcours 75 km aller-retour chaque jour pour aller au travail, aussi saurai-je me contenter des 210 km d'autonomie offerts par la Honda e, dont le style est une merveille, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'apprécie que ces voitures à haute technologie embarquée fassent aussi en sorte d'évoquer des modèles du passé. Elles ont un charme dont sont totalement dépourvues les concurrentes sur ce créneau. Quelle émotion esthétique peuvent donc provoquer des Zoé ou Skoda Citigo?"

Olivier Pagès : "coup de coeur pour la e-208"



Difficile de ne pas craquer pour la nouvelle 208 avec ses lignes agressives et ses qualités dynamiques certaines. Sa force, ne sacrifier aucune de ces caractéristiques et cerise sur la gateau, elle m'a donné le sourire, ce qui est rare pour une électrique.

