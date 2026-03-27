C’est un véritable séisme ! En l’espace de quelques semaines, seulement, les prix à la pompe ont explosé, ce qui donne clairement envie de laisser sa voiture au garage. Pour la plupart des automobilistes, cette solution est impossible, se déplacer en auto est tout simplement un besoin.

Comment préserver son portefeuille dans ce cas ? Il existe plusieurs solutions comme convertir son auto au bioéthanol, choisir un modèle brûlant du GPL ou adopter l’électrique. Nous nous sommes penchés sur cette dernière option en fixant comme budget maximal 8 000 €. Malgré cette somme raisonnable, l’offre est abondante puisque nous ne recensons pas moins de 31 000 annonces sur La Centrale.

Bien sûr, tous les modèles ne sont pas conseillés, mais notre sélection (non exhaustive) permet de s’offrir un modèle sûr. À ce prix, il faut avoir conscience qu’il s’agira d’une deuxième, voire troisième voiture pour effectuer des trajets quotidiens. Avec 150 km d’autonomie environ et des recharges lentes, inutile d’espérer prendre la route des vacances ou de partir loin le temps d’un week-end.

Comme pour tout modèle d’occasion, de nombreux points sont à vérifier. Le soin apporté pour une voiture électrique l’est encore davantage. Bien sûr, il est nécessaire d’exiger le SoH (State Of Health) qui permet de connaître l’état de santé de la batterie. Mais ce n’est pas tout, un diagnostic plus approfondi est conseillé afin de connaître avec davantage d’exactitude l’état des cellules.

Ces dernières années, des sociétés spécialisées dans la voiture électrique ont vu le jour, à l’image de Revolte. En plus des diagnostics, elles interviennent sur les éléments clés comme le moteur, le système de recharge et la batterie. Les économies sont importantes par rapport au neuf, de l’ordre de 30 à 90 % de gain sur les réparations et de 40 à 50 % sur les pièces d’occasion.

Dacia Sping

On ne la remarque peut-être pas dans la rue, pourtant elle figure en bonne place sur le marché de la seconde main. Plus de 1 000 annonces sont actuellement en ligne sur La Centrale, avec des premiers prix sous la barre des 6 000 €. Les offres sont peu nombreuses, mais en ajoutant entre 500 et 900 €, le choix devient plus large. À ce prix, il faut faire quelques concessions comme ses performances limitées hors de la ville, son insonorisation ou encore sa finition. Clairement, cette Sping est faite pour les petits trajets en milieu urbain.

En revanche, vous pouvez prétendre à une auto assez récente (2021), habitable, plutôt bien équipée par rapport à son positionnement et le coffre n’a rien de ridicule (270 litres). Question autonomie, cette Dacia est homologuée pour 230 km, mais prévoyez davantage 150 km en usage réel. Côté recharge, elle se limite à 6,6 kWh en courant alternatif (à condition de posséder un câble mode 3), mais pouvait recevoir en option un chargeur embarqué allant jusqu’à 30 kW en courant continu. En chargeant quotidiennement chez soi, cela suffit largement.

Les points à vérifier :

Il est fortement conseillé de remplacer les pneus montés d’origine, des LingLong à l’adhérence très précaire. Par ailleurs, elle peut être sensible si la prise de terre de votre logement est trop résistante et le chargeur embarqué a nécessité un rappel en début de carrière. Cette pièce est coûteuse (environ 3 000 €), mais il est possible de le faire réparer chez un spécialiste en divisant par deux la note. Enfin, en offrant une garantie de sept ans, la Dacia profite encore de cette couverture, un point crucial.

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Renault Zoé

Elle devait démocratiser et donner un coup de fouet à la mobilité électrique lors du plan annoncé par Carlos Ghosn en 2009. Ce ne fut pas le cas, mais elle a tout de même connu une carrière honorable et plus de 1 300 exemplaires sont actuellement en vente et c’est clairement la meilleure affaire. Il est parfaitement possible de dénicher un modèle de 2016 en finition Intens et affichant moins de 120 000 km pour moins de 4 000 €. Bien sûr, il s’agit alors de la petite batterie de 22 kWh dont l’autonomie se limite à 130 km environ. Pour s’offrir la « grosse » batterie de 44 kWh autorisant 250 km, il faut augmenter l’enveloppe à 5 000 €. À ce prix, vous bénéficiez d’une citadine accomplie, offrant confort et silence de fonctionnement et un bon espace intérieur.

Les points à vérifier :

Batterie en location ou pas ? Voici la première question à se poser. Sachez que seulement 20 % de l’offre environ se compose de Zoé liée à une location de la batterie. Contre 69 €/mois (selon le kilométrage parcouru), vous vous offrez une sorte de garantie puisque Renault prendra en charge le moindre pépin, une solution qui permet de dormir sur ses deux oreilles. Globalement, la Zoé est une auto fiable, que ce soit au niveau du moteur ou de la batterie. Le seul point sensible peut provenir du chargeur embarqué. À noter que jusqu’en 2015, il n’est pas possible de brancher sa voiture sur une prise domestique classique. Soit il faut s’équiper d’une Wallbox, soit d’un câble Flexi Charger au prix de 590 €.

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Volkswagen e-Up !

La petite allemande se déniche à moins de 8 000 €, mais il ne faut pas lui demander la lune. À ce tarif, vous pouvez prétendre qu’à la batterie de 16 kWh de capacité, offrant environ 100 km d’autonomie. Dans ce cas, il est impératif de bien cibler vos besoins quotidiens. À partir de 2019, elle se dote d’une pile plus conséquente avec près de 38 kWh de capacité et une autonomie de près de 200 km. En revanche, il faut davantage mettre la main au portefeuille : à partir de 10 000 €. Dans les deux cas, cette Volkswagen est agréable au quotidien grâce à sa vivacité, sa compacité, son équipement correct et son comportement rassurant.

Les points à vérifier :

La Volkswagen e-Up ! ne souffre pas de soucis particuliers. Toutefois, on note un meilleur vieillissement de la batterie la plus grande, même si celle-ci a pu connaître quelques problèmes de cellules. À l’image d’autres électriques, le chargeur embarqué peut faire des siennes, mais les cas semblent rares. Dernier point qui à son importance, la batterie bénéficie d’une garantie de huit ans.

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