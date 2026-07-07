Ford lance son propre leasing social avec des conditions moins restrictives

À partir du 16 juillet, le dispositif du leasing social fait son retour. Cette fois-ci, les prétendants sont moins nombreux, mais Peugeot propose sa E-208 à partir de 149 €/mois, Renault sa Twingo à 130 €/mois et Citroën va plus loin, puisque sa ë-C3 débute à 94 €/mois.

En juillet dernier, Ford proposait ses Puma Gen-E et Explorer. Cette fois-ci, la marque revient avec son propre dispositif, uniquement avec son SUV urbain, en électrique et hybride.

Le Puma Gen-E débute ainsi à 199 €/mois (48 mois/40 000 km) avec un apport de 7 600 €. Ce premier loyer peut aussi être entièrement pris en charge via la prime Coup de pouce. Son équivalent hybride, du moins micro-hybride mHEV, s’affiche à partir de 249 €/mois (48 mois/40 000 km) sans apport.

Ford a les mains libres

Puisque Ford n’est pas associée au programme de l’État, la marque ne fixe pas les mêmes règles. L’obligation de justifier d’un trajet domicile-travail supérieur à 15 km ou de parcourir plus de 8 000 km par an pour son activité professionnelle n’existe pas. Les étudiants, comme les retraités ou les professions non salariées, sont les bienvenus et le plafond de revenu (revenu fiscal de référence) atteint 24 031 €. Enfin, cette offre est cumulable pour les ménages ayant déjà bénéficié d’un précédent leasing social et ne remet pas en cause l’obtention de l’indemnité « grands rouleurs ».