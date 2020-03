Comparatif vidéo - Peugeot 2008 vs Ford Puma : combat de félins

Le marché des SUV urbains est l’un des plus concurrentiels du marché. Pour y réussir, il faut être sacrément armé. Jusqu’à aujourd’hui, ce n’était pas le cas car l’Ecosport était dépassé par la concurrence. Ce modèle fabriqué au Brésil et conçu avant tout pour les pays émergents mais qui a été importé en Europe pour satisfaire la demande. Toutefois, il a toujours manqué d'arguments en raison de sa porte de coffre ou de ses qualités dynamiques inférieures à ses opposants. Conscient de cette situation, le constructeur américain a décidé de réagir et arrive aujourd’hui avec un second SUV, le Puma, qui reprend l’appellation d’un petit coupé sportif apparu à la fin des années 90. Sur son chemin, il va devoir affronter de nombreux rivaux dont notamment le Peugeot 2008 récemment renouvelé.

Quand nos deux concurrents du jour sont côte à côte, difficile de croire que le 2008 et le Puma font partie de la même catégorie. Pourtant, c’est la réalité mais le 2008 avec ses formes anguleuses et ses dimensions plus généreuses est nettement plus imposant. Le Puma fait plus petit notamment la face avant moins verticale et haute. Cette impression se confirme lors de l’observation des fiches techniques puisque le 2008 mesure 4,30 m contre « seulement » 4,18 m pour le Puma. Un écar de 12 cm qui a forcément des répercussions sur les aspects pratiques.

Aspects pratiques : le 2008 prend le dessus mais...

Le domaine où les deux SUV ne boxent pas dans la même catégorie est celui des volumes de chargement. Peugeot annonce 434 litres dont 29 litres sous le plancher tandis que Ford revendique 456 litres dont 80 litres situés dans la Mega Box : énorme espace de rangement totalement lavable positionné à la place de la roue de secours. Au total, le 2008 revendique 405 litres utilisables alors que le Puma doit se contenter de 376 litres. Le Peugeot enfonce le clou avec un volume maximal de 1 467 litres contre 1 161 litres. Ajoutez à cela un seuil de coffre plus bas et une longueur de chargement supérieure, le 2008 marque des points indéniablement.

Avec sa longueur plus importante, on aurait pu penser que le SUV au lion allait être plus habitable. Pas vraiment puisqu’en matière de longueur aux jambes c’est le Puma qui s’en tire le mieux avec un espace aux jambes plus généreux. Une bonne surprise. Le 2008 se rattrape toutefois avec une garde au toit et une largeur aux coudes plus confortables.

Au final, pour les aspects pratiques, c’est une victoire du 2008.

Les parti-pris esthétiques se retrouvent aussi dans l’habitacle et notamment pour les planches de bord. Ainsi, le 2008 impressionne toujours autant avec son i-cockpit composé d’un petit volant à double méplat, d’une instrumentation numérique 3D et d’un écran multimédia tactile de 10 pouces. La planche de bord signé Peugeot est imposante mais fait preuve d’une vraie originalité. Attention toutefois à l’ergonomie particulière avec par exemple des touches à double fonction, qui demande un temps d’adaptation. Ambiance plus classique pour le Puma mais pas dénuée de modernité avec là aussi une instrumentation numérique 12,3 pouces secondée par un écran multimédia 8 pouces.

Équipement : avantage Peugeot

Duel de comptables entre la Peugeot 2008 Puretech 130 ch GT Line et la Ford Puma Ecoboost 125 ch St-Line X ! Affichée à 27 600 €, la française part avec un désavantage de 700 € face aux 26 900 € de l'américaine mais commence à combler son retard au chapitre aides à la conduite en offrant de série la caméra de recul et l'aide au parking avant. La Puma peut aussi en être équipée mais il faudra alors opter pour le pack « Sécurité Intégrale » à 1 000 € mais qui comprend de plus la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse adaptatif et l'aide active au stationnement, facturés respectivement 200, 400 et 360 € pour la 2 008. Un set partout donc, parce que nous ne sommes pas à 40 € près, ni à 60 € d'ailleurs, la Ford recevant un chargeur de smartphone par induction facturé 100 € chez Peugeot.

La Ford Puma fait alors à nouveau pencher la balance de son côté en ayant de série des jantes de 18 pouces s'échangeant en option contre 300 € pour remplacer celles de 17 pouces de la Peugeot 2008 mais cette dernière réplique sèchement et porte l'estocade finale avec ses feux Full LED et ses barres de toit que son outsider d'outre Atlantique doit aller piocher en échange de 925 et 250 €.

Victoire donc pour la Peugeot 2008 en matière de rapport prix/équipements.

Budget : serré

Nous comparons aujourd’hui deux versions assez haut de gamme de ces SUV urbains. L’un comme l’autre coûte en effet autour de 27 000 €, ce qui porte le prix à près de 30 000 € si l’on coche quelques options comme la peinture métallisée ou les plus modernes des aides à la conduite. Pour nos deux compères, ce n’est pas le budget essence qui sera le plus lourd. L’un comme l’autre sont assez sobres sur le papier, mais également en réalité. Cependant, le Ford est un peu plus efficient encore que le Peugeot

Côté garanties, ce sera 2 ans, kilométrage illimité, soit le minimum légal, ni plus, ni moins. Il faudra en passer par les extensions pour avoir mieux. De même, sur la cote attendue à 3 ans, les deux modèles sont renvoyés dos à dos. Par contre, le niveau de fiabilité est aujourd’hui un peu meilleur pour Ford que pour Peugeot (source Reliability Index). Enfin, ni l’un ni l’autre de nos protagonistes ne prendra le dessus concernant la motorisation : toutes les deux sont dotées d’une courroie de distribution lubrifiée par les vapeurs d’huile. Les échéances de remplacement sont longues, mais contrairement à une chaîne, il faudra tout de même la remplacer un jour ou l’autre.

Au final, c’est tout de même le félin de Ford qui prend la tête de ce chapitre budget, même si le 2008 n’a pas franchement à rougir.