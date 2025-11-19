Le Ford Puma Gen-E électrique promet qu’il va progresser

Depuis le début de l’année, Ford est présent dans la catégorie des SUV urbains électriques avec le Puma Gen-E, une version convertie à cette technologie du modèle très apprécié de la clientèle européenne dans ses versions thermiques.

Ce Puma Gen-E se contente cependant de batteries d’une capacité de 43 kWh seulement, là où ses rivaux montent à plus de 50 kWh dans leurs versions les mieux équipées (52 kWh pour le Renault 4, 54 kWh brut pour les Peugeot E-2008, Jeep Avenger et autres Fiat 600e). Cette capacité limitée le handicape grandement au niveau de son autonomie maximale, fixée à 376 km d’après la norme WLTP (alors que ses rivaux montent au-dessus des 400 km). Dans la vraie vie, ça équivaut à une autonomie à peine au-dessus des 200 km si l’on doit emprunter l’autoroute.

Bientôt « plus de 400 km d’autonomie »

Dans un nouveau communiqué officiel, Ford explique que « le Puma Gen-E est un succès commercial » sans donner de chiffres concrets. Surtout, le constructeur précise que le Puma Gen-E offrira « plus de 400 kilomètres d’autonomie maximale » à partir de l’année prochaine.

« Grâce à une conception améliorée de la batterie, l’autonomie maximale dépassera les 400 kilomètres et même les 550 kilomètres en ville », peut-on lire dans le communiqué qui ne donne pas de détails sur les changements apportés au groupe motopropulseur.

La conduite sans les mains arrive aussi

Ford annonce aussi que le Puma Gen-E va inaugurer le système « BlueCruise », permettant de ne plus garder les mains sur le volant pendant la conduite sur l’autoroute. Comme chez BMW ou Mercedes, ce système obligera seulement le conducteur à garder les yeux sur la route (sinon il se désactivera automatiquement).

On ne sait pas si le prix de ce Puma Gen-E va changer. Pour rappel, il démarre actuellement à 33 990€ (ou 32 990€ via une remise).