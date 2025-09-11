Ford vient au salon de Lyon avec toute sa gamme, et ça va faire du monde

Ford n'a pas de grosses nouveautés à présenter cette année. Il n'y aura donc pas de surprises ni de "premières" sur son stand au salon de Lyon 2025. Mais cela n'empêche pas le constructeur américain d'occuper le terrain, en ayant apporté dans l'ancienne capitale des gaules la quasi-totalité de sa gamme.

Ainsi, le badaud pourra découvrir (ou redécouvrir donc) les modèles suivants :

Le Puma

Le petit SUV urbain de Ford est commercialisé depuis début 2020 et a été restylé il y a de cela un peu plus d'un an. C'est en France la meilleure vente de la marque, devant le grand frère Kuga. D'un gabarit compact (4,20 m), il propose cependant un bel espace et un volume de coffre généreux de 456 litres. Récemment, la gamme a intégré une version électrique, baptisée Gen-E, dotée d'une batterie de 43,6 kWh nets. Elle offre 168 ch et une autonomie officielle de 376 km. Elle sera évidemment présente à Lyon.

Les tarifs : de 27 490 € à 38 990 €

Tous nos essais du Ford Puma 2

La Focus

La berline compacte, présentée en 2018 et restylée en 2022, vit ses dernières heures puisque l'arrêt de sa commercialisation est acté pour novembre 2025. Mais elle est toujours au catalogue, et devrait même pouvoir se négocier avec de belles remises.

Disponible en essence micro-hybride, en essence compatible E85 micro-hybride et en diesel, sa gamme débute à 29 500 € en 1.0 Ecoboost 125 Fluxifuel Titanium Design, et culmine à 34 550 € en diesel 1.5 Ecoblue 115 ST-Line X Powershift.

Les tarifs : de 29 500 € à 34 550 €

Tous nos essais de Ford Focus 4

Le Kuga

Le Kuga en est à sa troisième génération. Commercialisé depuis fin 2019, et restylé fin 2024, c'est la deuxième meilleure vente de l'ovale bleu chez nous, derrière le Puma. Et au niveau européen, il se défend pas mal face au VW Tiguan et au Peugeot 3008, qu'il dépassait en 2024 (2025 est à l'avantage du Peugeot).

Il existe en version full hybride 2.5 180 ch, compatible E85, en 2.5 183 ch hybride 4x4 et en hybride rechargeable 2.5 243 ch avec une autonomie en 100 % électrique de 69 km maximum, grâce à une batterie de 14,4 kWh nets.

Les tarifs : de 40 990 € à 52 890 €

Tous nos essais du Ford Kuga 3

Le Capri

Présenté à la presse il y a un peu plus d'un an maintenant, le Capri est un SUV coupé 100 % électrique, qui reprend le nom d'un coupé sportif de la fin des années 60. Cela a d'ailleurs beaucoup fait parler, Ford décidant encore une fois, après le Mustang Mach-e et le Puma, de réutiliser un nom connu en l'appliquant à tout autre chose, ce qui fait hurler les puristes.

Basé sur une plateforme MEB de Volkswagen, le Capri propose une variété assez grande de couple moteur/batterie. Cela va de 170 ch et 52 kWh à 340 ch et 79 kWh, en passant par 286 ch et 77 kWh. Avec 4,63 m de long, un empattement de 2,76 m et un coffre de 572 litres le Capri est volumineux et peut emporter 5 personnes avec armes et bagages.

Ses tarifs : de 42 490 € à 56 400 €

Notre essai du Ford Capri 2

Il est loin le temps où un Ford Explorer, c'était un gros SUV de plus de 5 m, doté d'un V6 3.5 turbo PHEV de 457 ch. Désormais, le patronyme, s'il désigne toujours un SUV, est repris pour un modèle bien plus petit et "écolo". Basé sur la même plateforme d'origine VW que le Capri, il propose quasiment les mêmes motorisations et batteries. À savoir un couple 170 ch/52 kWh, un autre 286 ch/77 kWh, et enfin une version 4 roues motrices bi-moteur 340 ch/79 kWh.

Le gabarit est bien plus mesuré puisque c'est un modèle compact qui se contente de 4,47 m, et offre 450 litres pour les bagages. L'habitacle, identique à celui du Capri d'ailleurs, est moderne et présente plutôt bien, avec son astucieuse tablette centrale qui coulisse et libère un espace de rangement derrière lui, verrouillé quand on sort de l'auto.

Les tarifs : de 39 990 € à 53 900 €

Notre essai du Ford Explorer

Toujours au catalogue, le Mustang Mach-e ne se vend désormais qu'au compte-goutte chez nous. Fustigé à sa sortie pour avoir "dévoyé" le nom Mustang, il n'a jamais vraiment trouvé son public, malgré une gamme fournie et des prestations convaincantes sur la route.

Il existe en version petite batterie de 72,6 kWh 268 ch (470 km d'autonomie), en version grande autonomie propulsion 87 kWh 276 ch (600 km), et en 4 roues motrices grande autonomie 87 kWh 375 ch (550 km). De plus, une version sportive GT chapeaute la gamme, avec une batterie de 91 kWh, 487 ch, un 0 à 100 en 3,5 s. et 515 km d'autonomie.

Les tarifs débutent à 53 490 € officiellement, mais une promo actuellement ramène l'entrée de gamme à 46 490 €.

Nos essais du Mustang Mach-e

La Mustang

Ses ventes sont quasi condamnées en France par le malus écologique, qui est maximal pour elle (70 000 €, pour un tarif de base de 59 300 €...). Mais cependant, elle reste au catalogue français pour ceux qui auraient les moyens de se l'offrir. Depuis la dernière génération, elle n'est plus disponible qu'en V8 5.0 de 446 ou 453 ch, selon que l'on parle de la GT ou de la Dark Horse, cette dernière ayant une présentation plus sportive et radicale, et coûtant 71 800 €.

La Mustang sera donc surtout pour les autres, Américains en tête, mais a le mérite d'exister. Elle régale par ailleurs toujours autant avec son style encore plus affûté et la bande son extraordinaire de son V8. Et elle existe en coupé comme en cabriolet, et fait intéressant, encore en boîte mécanique 6 rapports en plus de la BVA 10 rapports.

Notre essai de la Mustang 7

Le Ranger

C'est le pick-up star de Ford. Un dur, taillé pour les lourdes charges, les grands espaces, les chemins difficiles... La dernière génération est basée sur un châssis de Volkswagen Amarok, mais reprend des motorisations pour partie Ford. Il est par exemple le seul à disposer en exclusivité d'une version extrême et plus performante, la Wildtrack. Dotée d'un V6 biturbo de 292 ch ou d'un V6 diesel de 240 ch.

Par ailleurs, le Ranger existe en diesel 170 ch, ou 205 ch. Son statut d'utilitaire lui permet d'échapper au malus écologique, qui serait sinon assommant. Et ses capacités d'emport et de tractage sont dans le haut du panier avec une charge utile jusqu'à 1 118 kg.

Les prix sont à partir de 40 560 € en simple cabine et 46 920 € en double cabine.

Seront aussi présents sur le stand Ford des utilitaires. Le Transit Courier est le petit dernier de la gamme. Et le plus petit. Il existe en version thermique et en version électrique. Le premier avec un 1.0 EcoBoost de 100 ou 125 ch, et un diesel EcoBlue de 100 ch. La version e-Transit Courier affiche 136 ch, et peut parcourir 301 km avec sa batterie de 54 kWh.

Il offre jusqu'à 2,9 m3 de capacité de chargement. Et les tarifs sont compris entre 24 780 € et 39 180 € pour la version électrique.

La version Tourneo Courier est la version civile 5 places du Transit. Il propose le 1.0 en 125 ch et la motorisation électrique. Entre 25 260 € et 35 400 €.

Un peu moins une nouveauté mais tout de même, le Transit Connect. Basé sur une plateforme VW, comme le Ranger, il vient enrichir la gamme du constructeur à l'ovale bleu à moindres frais. Ce VW Caddy rebadgé en possède les qualités de finition et d'équipement, tout en affichant une face avant qui lui est tout de même propre, plus dans le style Ford.

Il existe en diesel 102 ch 4x2 et 122 ch 4x4, mais aussi en motorisation hybride rechargeable 1.5 150 ch. Son volume grimpe à 3,7 m3. Et le Tourneo Connect est la version civile avec 5 places à bord.

Les prix démarrent à 33 000 € en diesel 102 ch et culminent à 46 860 € en PHEV Active.