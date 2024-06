EN BREF SUV électrique 4,46 m À partir de 43 900 €

Contrairement aux apparences, Ford n’a rien d’un novice en matière de véhicule électrique. Dès 1997, le constructeur à l’Ovale bleu proposait, sur son marché domestique, une version zéro émission de son pick-up Ranger. En 2011, c’est la Focus qui suit avec une déclinaison baptisée… Electric. Plus récemment, on a vu apparaître sur la plupart de grands marchés mondiaux la Mustang Mach-e suivie de près, en Amérique du Nord, du F-150 Lightning. Le point commun entre tous ses modèles : le manque d’engouement des acheteurs. Conscient que sa survie sur le marché européen passait par une électrification massive et rapide, Ford s’est associé avec Volkswagen dès 2020 afin de pouvoir utiliser la plateforme modulaire 100 % électrique MEB.

Pour sa première interprétation en série sur cette base, Ford a opté pour la forme d’un SUV d’un gabarit proche de celui d’un Volkswagen ID.4. Une comparaison naturellement loin d’être fortuite, les deux autos partageant la quasi-totalité de leurs composants techniques. Décidément très écolo, ce nouveau modèle "recycle" également une appellation fraîchement disparue du catalogue européen : Explorer.

dailymotion Le nouveau Ford Explorer a tout changé, sauf son nom

Gémellité invisible

Si Ford assume totalement d’utiliser une plateforme et des motorisations entièrement développées par Volkswagen, il n’a toutefois jamais envisagé de proposer une simple version rebadgée de l’ID.4. Le bureau de design a donc été mis à contribution pour donner à ce nouvel Explorer un look bien à lui et plutôt américanisant. Il se pare ainsi d’un profil général plutôt cubique et d’une face avant inédite totalement obturée et affichant fièrement un imposant logo, le nom du modèle ainsi qu’une signature lumineuse en L. On retrouve toutefois çà et là quelques hommages à l’Explorer américain.

La vitre de custode arbore ainsi un dessin très original, et torturé, qui imite le montant C au dessin caractéristique de son cousin américain. Sur la poupe, c’est encore plus flagrant avec des feux au dessin très proche de ceux du modèle d’outre-Atlantique et eux aussi reliés par une barre sur laquelle apparaît le nom du modèle.

Tablette mouvante

À bord aussi, le bureau de design de Ford Europe est reparti d’une feuille blanche. Totalement inédit, le mobilier de bord se distingue par des pans inclinés sur les contre-portes et de part et d’autre de la console centrale. Au sommet de la planche de bord, on trouve également une sorte de casquette qui entoure le combiné d’instrumentations digital et surplombe la tablette centrale. Le plus surprenant, c’est, toutefois, que cet élément est, en réalité, une barre de son.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Autre particularité de cet habitable, l’écran tactile, de 14,6", est à inclinaison variable. Facile, cette manipulation permet au conducteur, quelle que soit sa taille, d’obtenir le meilleur angle de lecture. Cela permet également d’accéder à un rangement acceptant, par exemple, un smartphone. Les rangements sont d’ailleurs un atout de ce SUV puisque la console centrale peut carrément accueillir un PC portable de 15"

Agréable à l’œil de jour, la présentation intérieure en jette carrément de nuit grâce à plusieurs bandeaux de led dont on peut faire varier la couleur. Le point noir, c’est toutefois le choix des plastiques qui composent ce mobilier. Ne cherchez pas ici la moindre trace d’un matériau moussé : tout est parfaitement rigide.

Heureusement, l’espace, tant à l’avant qu’à l’arrière, est suffisamment généreux pour que 4 adultes se trouvent à leur aise dans cet Explorer. On sera un petit peu moins enthousiaste au sujet du coffre. Si son système de double plancher s’avère pratique, le volume global (470 l sous la fort peu pratique à manipuler tablette souple) est dans la moyenne basse du segment.