Le prix de la Renault Mégane restylée passe sous un seuil psychologique

En juin dernier, nous avons découvert la Renault Mégane restylée, une berline qui s’est écoulée à 100 000 exemplaires en quatre années. Si ce chiffre peut paraître honorable pour une berline électrique, ses ventes ont presque été divisées par deux en France entre 2024 et 2025.

La marque a donc réagi en revoyant totalement la face avant (capot, bouclier, calandre…) et les feux arrière. À l’intérieur, en revanche, rien de nouveau, mais l’ergonomie et le système multimédia restent à la page.

Quant à la partie technique, la plus importante, cette Mégane nous laisse sur notre faim. La capacité de la batterie passe de 60 à 67 kWh, lui permettant une autonomie de 501 km contre 468 km. En plus d’un rayon d’action limité, c’est la seule offre au catalogue. Côté recharge, comptez une puissance maximale de 165 kW, contre 130 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80 % de charge en 24 minutes. Rien d’extraordinaire, en somme.

Sous les 30 000 €, sous conditions

Si la partie technique ne révolutionne pas la catégorie, Renault se rattrape avec ses tarifs. La Mégane de base (autonomie confort Techno) est affichée à 37 500 € sans les aides, soit 2 000 € de moins que précédemment. Elle se rapproche d’une Volkswagen ID.3 (Pure Life Max) facturée 36 490 €. Seulement, l’Allemande ne développe que 170 ch et ne peut parcourir que 387 km. La Peugeot E-308 Style (156 ch/450 km) va plus loin, mais nécessite de signer un chèque de 42 600 €.

Si vous êtes éligible à la prime Coup de pouce CEE d’un montant maximal de 8 240 €, cette Mégane devient accessible à 29 260 €. L’autre finition, Esprit Alpine, est proposée à 40 500 € (ou 32 260 € grâce aux aides).

Via le coup de pouce, la Mégane d’entrée de gamme s’affiche presque aussi peu chère qu’une MG4. Vendue 28 490 € (grâce à une remise quasi-permanente de 5 000 €), elle ne va pas aussi loin (452 km), mais profite d’une garantie de 7 ans ou 150 000 km, tandis que la Mégane n’offre que deux ans, kilométrage illimité.

Enfin, sachez que Renault propose une location à partir de 220 €/mois pour la finition Techno (37 mois/30 000 km) contre un apport de 4 200 €. Le niveau Esprit Alpine demande 260 €/mois selon les mêmes conditions, dont le coup de pouce CEE.