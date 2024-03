Volkswagen ID.3 vs Renault Mégane E-tech : la grande braderie (Comparatif vidéo)

3. Volkswagen ID.3 vs Renault Mégane E-tech - A retenir : des prix plus accessibles

Face à des ventes de véhicules électriques qui ne correspondent pas vraiment aux attentes, Volkswagen s’est décidé à baisser les prix de ses voitures. Une bonne nouvelle pour ceux qui recherchent une Volkswagen électrique en 2024 car l’ID.3 a revu son prix à la baisse de 6 000 €. Ainsi la berline compacte allemande se négocie à partir de 39 990 €, avant bonus. A ce prix, le client à droit à un moteur de 204 ch, une batterie d’une capacité de 58 kWh, proposant une autonomie de 430 km/ Le tout est éligible au leasing social.

Cet abaissement des prix valait bien l’occasion de l’opposer une nouvelle fois à la Mégane E-tech, qui se vend 3 fois plus dans l’Hexagone. D’ailleurs Renault vient tout juste d’abaisser les prix de la compacte en France, d’en moyenne 4 000 €, ce qui permet à l’ensemble de la gamme de profiter du bonus écologique, ce qui n’est pas le cas chez Volkswagen. Ainsi la nouvelle Mégane est désormais accessible dans la version 40 kWh et 130 ch, à partir de 34 000 €, hors bonus écologique. Cette version est aussi éligible au leasing social.

Pour trouver l’équivalent de notre ID 3, en termes de puissance, de contenu d’équipement et de capacité de batterie, il faudra s’orienter vers la version EV60. Cette dernière abrite un moteur de 220 ch, une batterie de 60 kWh et une autonomie de 450 km (WLTP). Cette dernière est vendue 40 000 €, hors bonus et là on est au prix.

Pratique : une ID.3 spacieuse mais peu ergonomique

En matière d'espace à bord, l’ID.3 se révèle plus habitable avec des cotes plus généreuses que ce soit en matière d’espace aux genoux ou de garde au toit. Cette supériorité de l’allemande s’accompagne d’une impression d’espace pour les passagers, ce qui est l’inverse de la Mégane avec une sensation d’enfermement nettement plus importante notamment en raison de ses faibles surfaces vitrées.

C'est dans cette partie que viennent aussi se glisser les puissances de recharge et, sur ce point aussi, la française domine : Renault a (une nouvelle fois) chamboulé l’offre et la nomination de la gamme. Désormais le choix est laissé entre deux chargeurs embarqués AC : 7 kW ou 22 kW moyennant 2 000 € de plus. La version comparée aujourd’hui propose 7kW, ce qui conviendra à la majorité des particuliers, se chargeant sur une wallbox. L’ID.3 ne laisse pas le choix, la version Pro Life embarque un chargeur embarqué AC de 11 kW, ce qui est mieux compte tenu du prix. En courant continu, la Megane affiche une puissance de recharge maximum de 130 kW contre 120 kw pour l’ID.3. Une différence imperceptible sur le temps d’attente à la borne.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

En matière de volume de coffre, la Mégane domine largement, offrant 440 litres avec un logement de 32 litres pour les câbles de recharge, contre 389 litres pour l'ID.3.

L’ID.3 avait été épinglée pour la qualité bas de gamme de ses plastiques. Volkswagen a corrigé le tir l’an dernier à l’occasion du restylage. Les portes sont désormais revêtues de plastiques moussés ainsi que le bas de la planche de bord. C’est mieux qu’auparavant et l’allemande rejoint ainsi la Française en matière de qualité perçue. Notons que la Mégane présente un intérieur plus chaleureux agrémenté de tissus et d’aluminium brossé. En sus, l’ergonomie est nettement mieux pensée à bord de la Mégane avec de vraies commandes physiques pour régler la ventilation et diverses commandes de confort. Le système multimédia de l’ID.3 a été amélioré. Il est plus grand, Plus performant et encore mieux connecté. Il n’atteint toutefois pas selon nous celui de la Mégane, bien pensé et très réactif.

Grâce au restylage, l’ID.3 revient dans la compétition, notamment en matière d’aspects pratiques ou elle corrige ses nombreux défauts. Au décompte des points, c’est un match nul.

Pratique Volkswagen ID.3 Pro Life Max Renault Megane EV60 Tecno (AC7) Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Note : 12 /20 11,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : l'ID.3 réduit écart

À peine 1 000 € séparent la Volkswagen ID3 Pro Life Max (40 990 €) de la Renault Megane E-Tech EV60 Techno (40 000 €). Du côté des consommations homologuées en cycle mixte (WLTP), l’ID.3 prend l’avantage avec une moyenne de 15,5 kWh/100 km contre 16,1 kWh/100 km pour la Megane E-Tech. En contrepartie, la Mégane jouit d’une meilleure cote sur le marché de l’occasion. Enfin les deux compactes se renvoient la balle au centre concernant la durée de garantie. Similaire de 2 ans kilométrage illimité. Malgré le minuscule écart financier, la Mégane prend l’avantage sur la partie budget.

Budget Volkswagen ID.3 Pro Life Max Renault Megane EV60 Tecno (AC7) Coût d'achat















Bonus/malus















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 12,8 /20 13,6 /20 Explication des critères de notation

Rapport prix/équipement : une Mégane imbattable

Question équipements, la Volkswagen Id.3 auparavant distancée resserre l’écart. Ainsi pour la version comparée ici en finition Pro Life Max, l’allemande fait le plein avec des équipements non proposés chez Renault comme par exemple les projecteurs Matrix LED ou encore la fonction Car2X qui permet de se connecter à d'autres véhicules équipés du même système ou aux infrastructures afin de prévenir les accidents.

Dans son ensemble l’équipement se veut complet avec caméra de recul, jantes alliage de 18’’, système multimédias équipés de services connectés mais il faut compter sur une Mégane très compétitive qui embarque à finition équivalente des équipements comme la pompe à chaleur (facturée 1 250 € chez Volkswagen), les jantes alliage de 20’’ (facturée 1 940 € en option pour l’ID.3). Notez que dans les deux cas, les câbles de recharge pour le réseau domestique sont optionnels comptez 230 € pour l’ID.3 et 400 € !!! pour la Mégane. Malgré tous les efforts de Volkswagen, la Mégane présente un rapport prix/équipement plus favorable.