1. Comparatif vidéo - Peugeot e-308 VS Citroën ë-C4 VS Renault Mégane E-Tech : quelle est la meilleure berline compacte française électrique ?

Alors que Citroën a dégainé le premier avec sa ë-C4 fin 2020, puis Renault avec Mégane E-Tech début 2022, Peugeot a attendu le deuxième semestre de cette année pour lancer une berline compacte électrique sur la base de Peugeot 308. Maintenant que tout le monde est prêt à en découdre, le match peut commencer.

dailymotion Comparatif vidéo - Peugeot e-308 VS Citroën ë-C4 VS Renault Mégane E-Tech : quelle est la meilleure berline compacte française électrique ?

Toutefois, avant même de les comparer, parlons chiffres et surtout ventes. Forcément, la 308 accuse un gros retard car elle débute sa carrière commerciale, alors que les autres sont déjà installées depuis longtemps sur le marché. Tout compte fait, c’est la Mégane qui se distingue avec près de 22 000 exemplaires écoulés en France depuis son lancement. Une vraie performance sachant que la Citroën, pourtant plus ancienne, s’est vendue à seulement 7 000 exemplaires dans l’Hexagone depuis 2020. La C4 et la Mégane partent donc avec l'avantage de la popularité.

Sur le plan esthétique, la Mégane joue la carte de l’originalité. En effet, la compacte au losange, uniquement disponible en électrique, se différencie par un style unique. Tout l’inverse de la e-308 et de la e-C4, qui possèdent une identité commune à toutes les motorisations. Les amateurs d’originalité s’orienteront donc vers la Renault, qui se distingue par des lignes modernes avec notamment un travail particulier au niveau de la signature lumineuse. Un ensemble qui rompt radicalement avec les autres modèles de la marque.

La 308 affiche des lignes très anguleuses en rupture totale avec la précédente génération. Certains lui reprocheront même un style un peu trop tape-à-l’œil. Identité spécifique aussi pour la C4 avec un modèle plus haut perché, inspiré du monde des SUV.

Même constat pour la présentation intérieure. La Mégane a inauguré la nouvelle organisation de la planche de bord dénommée Open Air. Elle se compose d’une double dalle numérique en forme de L comportant deux écrans de 12 pouces. Celui dédié au multimédia, dont le système d’exploitation a été confié à Google, fait preuve d’un agrément supérieur aux autres en raison de sa fluidité, de sa plus grande vitesse de fonctionnement et d’une ergonomie plus naturelle. Les deux modèles de Stellantis (308 et C4) bénéficient de la dernière génération de leur multimédia, mais ils ne sont pas à la hauteur de celui de la Renault.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Chez Peugeot, la dernière génération de i-cockpit est conservée avec l'instrumentation numérique 3D implantée en position haute, l'écran multimédia 10 pouces légèrement tourné vers le conducteur et le petit volant. Ambiance bien différente à bord de la Citroën C4 avec une planche de bord plus classique dans son organisation mais avec quelques particularités comme son instrumentation numérique de 7 pouces, malheureusement trop petite, mais qui est relayée par un affichage tête haute.

Des différences sont également perceptibles au niveau de la qualité des matériaux. La 308 prend clairement le dessus dans ce domaine et devance la Mégane tandis que la C4, plus basique, ferme la marche.

Aspects pratiques : la taille ne fait pas tout !

Sur le papier, la Mégane semble désavantagée car elle est la plus petite de ce comparatif avec une longueur de 4,20 m, alors que la 308 et la C4 mesurent 4,36 m. Pourtant, elle fait mieux que résister puisque c’est elle qui offre le volume de chargement le plus généreux avec 440 litres quand ses rivales doivent se contenter de seulement 360 litres.

Pour ce qui est de l’habitabilité arrière, c’est la C4 qui se met en avant avec une place dédiée aux passagers très généreuse, en particulier au niveau des genoux. Même si elle est de longueur similaire à la 308, la berline aux chevrons est nettement plus accueillante. Son autre point fort réside dans ses nombreux rangements.

Pratique Citroën e-C4 Max Peugeot e-308 GT Renault Megane E-Tech Iconic Qualité de la finition























Rangements























Modularité























Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)























Longueur maxi de chargement























Places AR : longueur aux jambes























Places AR : largeur aux coudes























Places AR : garde au toit























Plancher plat























Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)























Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)























Réseau propriétaire























Note : 12,2 /20 11,8 /20 12,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : Une 308 mieux placée

Sans surprise, nos trois compactes sont chères puisque leurs tarifs sont compris entre 45 000 (308) et 46 500 € (Mégane). Heureusement, les trois bénéficient du bonus maximum, ce qui permet de diminuer tout de même la facture globale.

Nos trois rivales sont relativement proches car elles ont une garantie 2 ans/kilométrage illimité identique. Tout se joue finalement au niveau de la fiabilité et de la valeur de revente et à ce jeu-là, c’est la 308 qui s'en sort le mieux d’autant plus qu’elle est la moins onéreuse de ce comparatif. Elle devance la Mégane, certes plus chère mais à la cote supérieure à la C4, qui finit dernière de ce classement.

Budget Citroën e-C4 Max Peugeot e-308 GT Renault Megane E-Tech Iconic Coût d'achat























Bonus/malus























Cote attendue























Durée de la garantie























Fiabilité attendue/coût de réparations























Note : 10,4 /20 12 /20 11,2 /20 Explication des critères de notation

Équipement : une Mégane plus chère, mais qui en donne pour son argent

Aujourd’hui, nous avons affaire à trois versions haut de gamme : Iconic pour la Mégane, GT pour la 308 et Max pour la C4. Toutefois, il existe de grosses disparités en matière de dotation.

Ainsi la mieux équipée est sans aucun doute la Mégane E-Tech qui hérite ici des jantes alliage 20 pouces, de la sellerie cuir, du système multimédia 12 pouces, des projecteurs Full LED directionnels, des sièges électriques et massants, de la recharge par induction, et de la pompe à chaleur.

Les dotations des C4 et 308 sont assez complètes avec, sur la première, l’accès et le démarrage sans clé, l’affichage tête haute, les jantes 18 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, mais il faudra passer par la case options pour espérer avoir les sièges et le volant chauffants (+ 500 €), et compter 500 € de plus pour le Pack Techno Drive comprenant la conduite semi-autonome, la recharge par induction et la caméra 360°.

Même tendance pour la 308, qui profite d’un équipement très proche de sa cousine avec comme particularité les projecteurs Matrix LED ou l’instrumentation numérique 3D.