Affichant une allure un peu plus sportive, la future Renault Mégane E-Tech restylée arrivera sur le marché avec une plus grosse batterie.

En proposant sa Renault Mégane E-Tech en 2022, Renault a fait clairement le choix de l’électrique pour sa nouvelle berline compacte. Exit la précédente génération thermique, place à une voiture sur batterie typée crossover, plus dans l’air du temps. La marque au losange a anticipé ainsi le passage au tout électrique et cela bien avant 2035.

Malheureusement pour le Losange, les clients ne se sont pas jetés sur la nouvelle Renault Mégane E-Tech, qui a eu fort à faire, face à de redoutables concurrentes comme la Tesla Model 3, la Volkswagen ID.3 et surtout la MG4 chinoise qui coûte bien moins cher qu’elle. De plus, ces autos disposent de grosses batteries et donc d’une autonomie plus confortable que la berline compacte française.

Le Renault Scénic va prêter sa batterie à la Mégane

Afin de redonner un coup de fouet aux ventes de la Renault Mégane E-Tech, le constructeur français va profiter de son restylage pour lui offrir une plus grosse batterie d’une capacité 87 kWh, la Mégane va l’emprunter Renault Scénic Grande autonomie. Voilà de quoi disposer d’une autonomie plus conséquente qu’actuellement. La Mégane E-Teche affiche aujourd’hui 468 km d’autonomie (WLTP) avec la batterie de 60 kWh. Cette augmentation de la capacité de la batterie devrait permettre à la Mégane E-Tech d’afficher une centaine de kilomètres supplémentaires. Le prochain restylage de la Mégane ne concernera pas uniquement cette nouvelle d’une batterie de plus forte capacité, mais aussi un changement de style afin que cette auto adopte un peu plus de sportivité. Cela ne transformera pas pour autant la Renault Mégane E-Tech en sportive, puisqu’elle devrait conserver son électromoteur de 220 ch et ne pas opter pour un peu plus de puissance.

Des lignes plus sportives sans ajout de puissance

En ce qui concerne les modifications du style de la Renault Mégane E-Tech restylée, elles devraient concerner principalement la face avant du modèle. Celui-ci devrait afficher une face avant plus anguleuse avec des projecteurs qui seront affinés. Il est très difficile de distinguer les changements sur le prototype photographié par nos chasseurs de scoop, celui-ci étant recouvert d’un camouflage intégral dissimulant parfaitement les lignes du modèle. Il n’y aura pas de changement dans les dimensions du modèle, ni comme cela avait pu être évoqué, d’une possibilité d’installer dans cette auto un petit moteur thermique afin que celui-ci fasse office de prolongateur d’autonomie en rechargeant les batteries. Ce lifting devrait s’accompagner en revanche d’une mise à jour de la partie logicielle, que ce soit pour l’infodivertissement (interface de l’écran tactile) ou pour les aides à la conduite. La Renault Mégane E-Tech restylée devrait être présentée et commercialisée avant la fin de l’année.