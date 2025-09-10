La nouvelle Renault Clio ne sera pas présente sur le stand Renault au salon de Lyon, mais le reste de la gamme oui.

Lors du salon de Lyon, Renault va exposer ni plus ni moins l'ensemble de sa gamme, qu'elle soit thermique ou électrique. Ainsi, les visiteurs vont pour se renseigner ou acquérir l'un des dix modèles présentés.

- Austral restylé

En l'absence de la nouvelle Clio, la principale nouveauté chez le losange sera l'Austral restylé. Le SUV compact apparu en 2022, vient de bénéficier d'un restyling. Celui-ci porte principalement sur la partie avec l'abandon de la signature lumineuse en forme de C. Les optiques, qui deviennent plus fines et à LED, rejoignent une nouvelle calandre constituée de losanges embossés, tandis que les feux de jour reprennent le thème du demi-losange. À l'arrière, moins de modifications, si ce n'est la forme des feux. Dans l'habitacle, peu d'évolution, mais il n'en est pas de même pour ce qui est des motorisations. Désormais, l'Austral ne sera animé que par l'hybride 200 ch. Tous les autres modèles sont disparus. Les prix débutent à partir de 41 800 €.

- Symbioz

Le Symbioz, c'est la bonne surprise parmi les nouveautés récentes de Renault. Celui que l'on pourrait considérer comme un simple Captur rallongé a su séduire les automobilistes français. Ainsi, en l'espace de quelques mois, il a réussi à s'imposer dans le Top 10 des ventes. Une belle prouesse. Disponible en hybride en 145 et 160 ch et en mild-hybride 140 ch, ce SUV long de 4,41 m mesure 17 cm de plus qu'un Captur. Mais la grande différence avec ce dernier réside surtout dans son volume de chargement., Grâce à sa banquette arrière coulissante sur 16 cm, le coffre oscille entre 492 et 624 litres, ce qui est particulièrement généreux. Les prix sont très bien placés et commencent à moins de 30 000 €.

- Captur

Le Captur est un modèle incontournable de Renault. C'est d'ailleurs la seconde meilleure vente du constructeur tricolore. Cette seconde génération dévoilée en 2019 a été restylée en 2024. Les évolutions ont porté sur la face avant. On retrouve ainsi une calandre à facettes (fond noir en partie haute, couleur caisse sur la partie basse), d'inédits projecteurs full LED qui s’animent au déverrouillage de la voiture (de série), ainsi que des feux de jour en forme de boomerang dans un bouclier redessiné. Côté motorisations, le SUV de Renault propose une motorisation hybride de 160 ch (qui remplace le 145 ch), un essence, le TCE 90 ch et une bicarburation essence/GPL de 100 ch. Pour ce qui est des tarifs, il faudra débourser au minimum 26 900 €.

- Clio

Voiture la plus vendue en France depuis de nombreuses années et même en Europe sur les six derniers mois 2025 en Europe, la Clio de dernière génération est en fin de vie, mais elle continue sa belle carrière commerciale, au moins jusqu'à début 2026. Des bonnes affaires sont donc possibles avant son remplacement.

- Espace

Soyons francs, l'âge d'or de l'Espace est derrière lui. Il est loin l'époque où le monospace Renault conçu originellement par Matra, était considéré comme la référence. Les goûts des clients ont changé et ils se sont tournés vers les SUV. La dernière génération, apparue en 2023 puis restylée, il y a quelques mois, reprend les mêmes codes stylistiques que l'Austral avec des principales nouveautés, qui sont concentrées sur la partie avant avec notamment l'adoption d'une calandre frappée de losanges. Même s'il a perdu sa modularité célèbre, il reste disponible en deux configurations (5 et 7 places). Pas de changement pour ce qui est des motorisations avec uniquement l'hybride 200 ch au catalogue pour des prix variant entre 37 500 et 51 300 €.

- Rafale

Le Rafale, c'est le navire de proue de Renault et en particulier de la gamme thermique. À sa sortie, il est uniquement disponible avec l'hybride 200 ch, ce qui était un peu juste pour un véhicule censé concurrencer certains SUV allemands. Renault a corrigé le tir en le dotant d'une motorisation hybride rechargeable de 300 ch, plus en adéquation avec les ambitions de ce SUV, dont les prix commencent à 46 000 €.

- R5 E-Tech électrique

Élue voiture de l'année, la nouvelle R5 a fait une résurrection sur les chapeaux de roues. Devenue électrique, elle joue à fond la carte de la séduction avec sa bouille craquante, qui semble avoir trouvé sa place sur le marché de l'électrique avec des chiffres de ventes très flatteurs et cela ne devrait pas s'arrêter, car la version la plus accessible dénommée "Five" (vendue 24 990 €) vient juste d'arriver, ce qui lui permettra d'être accessible au leasing social. Trois moteurs sont disponibles (95 ch, 120 ch et 150 ch) avec deux capacités de batterie (40 et 52 kWh).

- R4 E-tech électrique

La dernière née de la gamme électrique, c'est la R4. Même si elle partage de nombreux éléments avec sa petite sœur, dont les moteurs ou les batteries, la R4 possède un style qui lui est propre avec une vocation familiale plus marquée. Cela se traduit par la présence de quatre portes, d'une habitabilité arrière un peu plus généreuse, tout comme le volume de coffre qui atteint 420 litres. La présentation intérieure est globalement similaire, mais les prix sont en accroissement de 2 000 € par rapport à la R5 à motorisation et batteries équivalentes. Comptez 29 990 €.

- Scenic

Vous l'avez connu en roi de la modularité et thermique, voici le Scenic moderne 100% électrique et aux aspects pratiques plus traditionnels. Il a tout de même été le premier modèle de la gamme à inaugurer le Solar Bay, le toit vitré panoramique dépourvu de velum, qui s'opacifie électroniquement. Véhicule à destination des familles, il revendique une autonomie généreuse grâce à sa batterie de 87 kWh associé à un moteur de 200 ch lui permettant de rouler 620 km en une seule charge. Une plus petite batterie 60 kWh est aussi disponible, mais elle est moins intéressante à nos yeux. Ses prix vont de 41 990 à 52 490 €.

- Megane E-Tech

La Megane E-Tech, c'est le premier modèle de la seconde phase de l'électrification de la gamme Renault. Apparue en 2022, la compacte électrique du losange est désormais bien installée sur le marché de l'électrique, mais elle commence à vieillir et devrait prochainement bénéficier d'un restyling. Pour rappel, elle est disponible avec une batterie de 60 kWh alimentant par un moteur de 220 ch. Ses tarifs débutent à partir de 39 500 €.