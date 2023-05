Renault Megane EV60 (2023) : nos mesures d'autonomies

Essayée par nos soins à de multiples reprises, la Renault Megane E-Tech fait partie des véhicules électriques les plus vendus sur notre marché grâce à un style plutôt réussi, à ses performances élevées (220 ch), à son système multimédia abouti mais aussi et surtout à une autonomie annoncée atteignant 450 km selon les cycles d'homologation, malgré une batterie à la capacité utile "modeste" de 60 kWh.

De quoi séduire les amateurs d'électriques mais aussi draguer les utilisateurs de bons vieux moteurs thermiques, du moins ceux qui ont au minimum 37 000 € à débourser (bonus de 5 000 € déduit). Reste à confirmer ces valeurs…

Dure dure, la vraie vie…

Hélas, nos mesures dans la vie courante déçoivent. Rien d'alarmant en ville et sur route, où les consommations évoluant entre 13,5 et 14,5 kWh/100 km laissent espérer plus de 400 km avant de recharger, soit une autonomie proche de la valeur maxi brandie par le constructeur. Mais, cela se gâte sur voie rapide, notamment sur une autoroute peu encombrée permettant de rouler la plupart du temps à 130 km/h. Dans ce cas, la Megane réclame plus de 23 kWh/100 km, soit 258 km maxi, ou 200 km avec 80 % de charge.

Autant dire que les relais s'apparentent alors à des sauts de puce. Et encore, il faisait plutôt doux lors de nos mesures, avec 14 à 18 °C au thermomètre. Ce fut pire en plein hiver par des températures négatives, avec plus de 26 kWh relevés… On sera donc tenté de rouler à 120 km/h, la consommation passant alors à environ 21 kWh/100 km, pour espérer couvrir entre 230 et 290 km selon le niveau de la pile en sortie de prise.

Question recharge justement, la Megane accepte 130 kW maxi sur des bornes rapides en courant continu. Un peu juste, et pas bien longtemps hélas : à 50 %, la puissance avait déjà chuté à 77 kW. De fait, il nous a fallu 34 minutes pour passer de 10 à 80 %. Un peu long…

Notez que nous disposions d'un modèle Optimum Charge (+2 000 €) disposant d'un chargeur intégré capable d'accepter du courant alternatif de 22 kW pour réduire le temps de charge à 3 h 15 sur certaines bornes publiques. Une maigre consolation !

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC Prise classique (2,3 kW) 30 h 30 Prise renforcée (3,7 kW) 18 h Borne Wallbox (7,4 kW) 9 h 15 Borne publique triphasée 3 h 15 (22 kW maxi)

Mesures Caradisiac Conditions : temps clair, de 14 et 18 °C Charge Rapide Puissance maxi délivrée Temps pour passer de 10 à 80 % Courant Continu DC 130 kW 34 minutes Cycles de roulage Caradisiac Consommations Autonomies Autoroute à 130 km/h 23,2 kWh/100 km 258 km Autoroute à 120 km/h 20,9 kWh/100 km 287 km Route à 80 km/h maxi 14,5 kWh/100 km 413 km Ville 13,5 kWh/100 km 444 km Cycle d'homologation mixte WLTP 12,8 kWh/100 km 450 km

Verdict : un rayon d'action limité

La brochure du constructeur appâte avec une autonomie annoncée de 450 km. Sauf que cette valeur correspond au meilleur résultat obtenu par la Megane EV60 lors des cycles d'homologation, que nous avons pu approcher en ville certes, mais dont on s'est beaucoup éloigné sur voies rapides. Sachant que l'on recharge rarement au-delà de 80 % sur borne rapide en courant continu pour ne pas s'y éterniser, difficile d'imaginer des relais de plus de 250 km lors d'un long trajet, même en ne dépassant pas 120 km/h. Pas étonnant avec une batterie de 60 kWh seulement. Un peu juste donc, pour un véhicule tutoyant les 40 000 € et pouvant être amené à traverser la France, voire plus… D'autant que la vitesse de charge en courant continu apparaît moyenne.