Trois mois avant le Mondial de l’auto, Caradisiac vous présente les nouveautés à ne pas manquer dans lors de l’ouverture des portes du salon le 12 octobre prochain.

Alfa Romeo

En plus de la gamme du constructeur italien, les visiteurs auront la joie de voir l’un des trente-trois exemplaires de la supercar Alfa Romeo 33 Stradale. Une voiture aux performances exceptionnelles et au style impressionnant.

Alpine

L’Alpine A110 thermique est morte, vive l’Alpine A110 électrique ! Pour le moment, il s’agit du mulet de l’Alpine A110 électrique, mais l’Alpine A110 Future est proche du modèle définitif. Et malgré l’embonpoint dû à la batterie, elle promet d’être aussi agile que sa devancière.

Audi

L’Audi A2 e-tron porte le même nom que le petit monospace produit de 2000 à 2005 et ajoute « e-tron » qui indique qu’il est électrique. Ce nouveau modèle se débarrassera de son camouflage sur le stand du constructeur et voisinera avec la nouvelle génération du SUV Audi Q7.

BMW

Chez le constructeur munichois, l’arrivée de la nouvelle génération du BMW X5 et de l’inédit BMW iX5 électrique va faire du bruit. Mais peut-être pas autant que la présence du concept-car de la future BMW iM3, la nouvelle BMW M3 électrique qui devrait arriver en 2028.

BYD

La citadine chinoise BYD Dolphin G DM-I impressionne par sa taille (4,16 m) et son coffre (425 litres) et aussi par sa motorisation hybride rechargeable offrant une autonomie électrique de 40 km à 105 km (selon la version), pour un tarif attractif à partir de 23 990 €.

Citroën

En 1948, Citroën présentait sa 2CV au Salon de l’automobile, presque quatre-vingt ans plus tard c’est une nouvelle 2CV, électrique celle-là, qui voit le jour. Pour le moment on se contentera d’un concept-car qui s’inspirera fortement des lignes de la célèbre « Deuche ».

Cupra

La marque espagnole poursuit son élargissement de gamme. Avec la citadine électrique qui se nomme Raval, Cupra espère conquérir un nouveau public. Cette auto reprend la plateforme MEB + de sa cousine Volkswagen ID.Polo. Elle est disponible à partir de 25 995 €.

Dacia

Dacia a préféré conserver le nom de Spring pour la nouvelle génération de cette petite électrique qui sera produite en Europe. Elle sera dévoilée au salon. Plus imposant, le Dacia Striker est break surélevé mesurant 4,62 m de long et qui dispose d’un coffre de 600 litres.

Denza

La marque chinoise Denza (marque premium de BYD) a de l’ambition et vise Porsche et Ferrari avec ses Denza Z (Coupé, Spider et Racing) à trois moteurs électriques de 1 604 ch ! Le SUV BAO 5 au look de Land Rover est quant à lui moins puissant (hybride PHEV de 544 ch).

DS Automobiles

La marque DS Automobiles vient de présenter sa nouvelle génération du SUV DS7 qui désormais se nomme DS N°7. C’est ce modèle qui existe avec trois motorisations électriques (230 ch, 245 ch et 4x4 350 ch) et une micro-hybride 145 ch qui trônera sur le stand.

Fiat

Les Fiat Grizzly et Grizzly Fastback sont des cousins du Citroën C3 Aircross. D’une longueur de 4,50 m de long, le premier affiche une allure massive, l’autre est plus dynamique. On devrait aussi découvrir la Pandina e-car cousine de la Citroën 2CV sous la forme d’un concept-car.

Ford

Ford proposera toute sa gamme sur le stand dont le nouveau Ford E-Tourneo Courier, un ludospace électrique qui peut transporter cinq personnes et dont l’autonomie est de 320 km. Ford proposera aussi de revoir son histoire sportive avec plusieurs véhicules de compétition.

Geely

La marque chinoise Geely est présente en France avec un SUV compact électrique E5 et un SUV familial hybride rechargeable Starray EM-i. Elle proposera sur son stand la voiture électrique la plus vendue en Chine, la Geely EX2, une citadine électrique de 4,13 m de long.

Honda Prelude

La marque japonaise sera présente sur le salon avec sa Honda Prelude qui a été lancée il y a quelques mois. Ce coupé élitiste 2 + 2 est doté d’un très bon comportement routier se négocie à 49 900 €, il est équipé d’une motorisation hybride de 184 ch, une puissance un peu juste.

Hyundai

Il devrait y avoir de l’animation sur le stand du constructeur coréen qui va présenter la cinquième génération de son SUV Tucson. Ce dernier voisinera avec la nouvelle Hyundai Ioniq 3 électrique. La nouvelle citadine Hyundai i20 pourrait faire aussi une apparition.

Kia

Vendues déjà en Allemagne, les remplaçantes des Ceed berline et break vont faire le show à Paris. Ces modèles chez Kia se nomment désormais K4 et K4 SW, ils sont dotés en France, d’un bloc micro-hybride de 115 ch. Autre nouveauté qui sera au salon, le SUV hybride Kia Seltos.

Lancia Gamma

Après la citadine Ypsilon et avant la future compacte Delta (prévue pour 2028), Lancia propose le SUV coupé Lancia Gamma disponible avec une offre électrique et hybride. Il est produit à Melfi en Italie aux côtés des DS N°7 et DS N°8 qui partagent la même plateforme.

Leapmotor

Désormais associée au groupe Stellantis, la marque chinoise Leapmotor va proposer sa citadine Leapmotor B03 qui est la rivale de la Renault 5 E-Tech. D’une longueur de 4,20 m, cette auto dispose de deux motorisations électriques de 95 et 122 ch.

Mercedes

Alors que la Mercedes Classe C EQ fait ses débuts, les regards seront tournés vers la nouvelle génération du SUV Mercedes GLA qui sera dévoilée au salon. Pour les conducteurs les plus sportifs, ils se délecteront de la nouvelle Mercedes-AMG GT 4 portes, désormais électrique.

Opel

Après le SUV Mokka GSE, c’est au tour de l’Opel Corsa de se décliner dans une version exclusive et sportive qui se nomme Corsa GSE. À l’image de la Lancia Ypsilon HF qui l’a précédé, la citadine de l’Eclair se dote d’un électromoteur de 280 ch.

Peugeot

Chez Peugeot on s’attendait à voir un show-car de la future Peugeot 208, mais il n’est pas sûr qu’il soit là. On se consolera alors avec le concept-car Polygon qui la préfigure et par le modèle de série de la Peugeot E-208 GTi qui s’équipe d’un électromoteur de 280 ch.

Renault

La Renault Megane E-Tech restylée fera ses grands débuts au salon et l’on devrait également voir les concept-cars R-Space Lab (préfiguration de la nouvelle génération de Scénic E-Tech) et la Renault 4 JP 4x4 qui annonce une version quatre roues motrices de la Renault 4 E-Tech.

Skoda

Il se peut que la Skoda Octavia restylée soit de la partie chez le constructeur tchèque. Si elle n’est pas là, il y aura du choix et aussi les deux nouveaux SUV électriques de la marque, le modèle citadin Skoda Epiq et le modèle familial à sept places qui se nomme Skoda Peaq.

Smart

Après un déluge de SUV, c’est le retour de la Smart Fortwo chez Smart qui devrait proposer la version de série de sa Smart #2 que l’on a découverte jusque-là sous la forme d’un concept-car. Ce modèle toujours à deux places sera lancé au premier semestre 2027.

Volkswagen

Chez Volkswagen, même si l’on vend toujours des modèles thermiques, les nouvelles électriques seront à l’honneur dont la nouvelle ID.3 Neo, la ID.Polo et sa déclinaison ID.Polo GTI de 226 ch, tandis que la version de série du SUV Volkswagen ID.Cross sera dévoilée.

Volvo EX60

C’est le grand retour de Volvo au Mondial de l’auto après plus de dix ans d’absence. C’est l’occasion de découvrir la gamme complète du constructeur suédois et le nouveau SUV électrique EX60 et sa version Cross-Country dévoilée au salon. Ce Volvo EX60 affiche 680 ch et 810 km d’autonomie.

XPeng

Outre les trois modèles Xpeng déjà commercialisés chez nous (G6, G9 et P7 +), la marque chinoise prépare des voitures plus abordables dont un SUV Xpeng L03 (4,65 m de long) et une berline Xpeng M03 (4,78 m de long) qui viendra concurrencer la Tesla Model 3.

Zeekr

La marque Zeekr appartient au groupe chinois Gelly. Quelques mois de présence en France et elle dispose déjà de quatre modèles électriques dont un break 001, un crossover compact X, un grand SUV 7X, et un break haute performance, le Zeekr 7GT de 4,81 m de long.