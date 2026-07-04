Chez Skoda on aime les breaks, et si la Fabia a perdu sa carrosserie break, la marque dispose dans sa gamme des Skoda Octavia Combi et Skoda Superb Combi qui sont des breaks confortables. Ces deux autos sont dotées d’un beau volume de chargement. Ce duo devrait poursuivre sa route pendant plusieurs années tout en bénéficiant d’un ou plusieurs restylages pour durer.

Pour le prochain lifting, c’est la Skoda Octavia Combi qui s’y colle, il faut dire que c’est la plus ancienne des deux puisque la Superb est née en 2024. L’actuelle génération d’Octavia Combi étant arrivée en 2020, elle a déjà bénéficié d’un restylage en 2024 et s’apprête à bénéficier d’un autre lifting en 2027. C’est en tout cas, ce que nous confirment nos chasseurs de scoop en nous proposant des photos d’un prototype bien camouflé de cette Octavia Combi restylée.

En attendant l’arrivée du break électrique

Mais l’actualité des breaks chez Skoda, c’est aussi un nouveau modèle qui se prépare et qui sera entièrement électrique. Il a été annoncé par le concept-car Skoda Vision O vu au dernier Salon de Munich en 2025, mais ce modèle n’est pas pour tout de suite, puisque l’on parle de 2029 pour son lancement. C’est pour cela que Skoda se résout à donner une nouvelle chance à la Skoda Octavia Combi en lui octroyant un nouveau lifting après celui de 2024. Celui-ci concernera la face avant avec une calandre nettement plus plate. Le bouclier arbore une nouvelle prise d’air et un nouveau design, en harmonie avec le nouveau style « Modern Solid » de la marque. Les projecteurs ainsi que les feux arrière sont également légèrement revus.

Les breaks Octavia et Superb vont poursuivre leur route

L’actuelle génération de Skoda Octavia Combi devrait durer jusqu’en 2029 avant de céder la place au break électrique chargé de la remplacer. Si le nouveau break électrique prend son temps pour être commercialisé c’est qu’il attend l’arrivée d’une nouvelle plateforme pour faire son apparition sur le marché. Cela laisse donc du temps à la Skoda Octavia Combi pour poursuivre sa route aux côtés de la Skoda Superb Combi qui devrait, quant à elle, être restylée en 2028. Enfin, en ce qui concerne le restylage de l’Octavia Combi, il ne devrait pas y avoir de changement au niveau de l’habitacle de ce modèle, hormis une mise à jour du logiciel d’infodivertissement. Quant à l’offre de motorisations, elle pourrait être modifiée (et recevoir l’aide d’une motorisation PHEV) afin d’être dans les clous de la nouvelle norme Euro 7.