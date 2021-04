Comparatif - Renault Mégane Estate VS Skoda Octavia Combi : à chacun ses arguments

Changer une recette gagnante, c’est toujours un risque. Et Skoda a décidé de ne pas le prendre. Pour cette quatrième génération d’Octavia, le cahier des charges n’a pas tant évolué : proposer des prestations de berlines familiales, en affichant des prix et une fiche technique de compacte. Mais cette nouvelle génération de la berline tchèque se devait de muscler son jeu et relever son niveau de qualité pour conserver son attractivité. Un objectif en partie atteint par son design, dans un premier temps. Moins « break à tout faire » dans l’allure, l’Octavia, dans cette variante Combi, ose l’élégance. Mais sans jamais renoncer à ce qui a fait sa réputation : une praticité imbattable. À bord également, la tchèque veut davantage flatter la rétine, au dépit parfois du bon sens. Mais l’atmosphère très germanique rassure.

En face, la Renault Mégane Estate reste une concurrente à surveiller. Bien que plus ancienne et entamant la dernière partie de sa carrière, la compacte française a reçu l’an dernier un restylage accompagné d’une importante mise à jour technologique et d’une version hybride rechargeable. De quoi rester dans la course sur un segment peuplé et dynamique. Si la version berline de la Skoda Octavia ne trouve de réelles concurrentes que sur le segment D, cette variante break Combi doit davantage s’inquiéter de ce qui se trame un étage en dessous. Chaque généraliste, ou presque, a dans son catalogue un break compact prêt à en découdre. Et si la remplaçante de la Mégane s’échauffe déjà en coulisse, la française a encore de jolis restes pour répondre à l’indétrônable Octavia. L’issue du match à la fin de ce comparatif opposant leur version diesel 115 ch boîte automatique.

Aspects pratiques : l’Octavia reste intouchable

À bord, la nouvelle Octavia suit la tendance lancée par les autres compactes du groupe, et épure son intérieur. Planche de bord horizontale, nouveau volant à deux branches, console centrale dépouillée (en version DSG), et disparition d’un bon nombre de boutons… Une chasse aux sorcières opérée sur plusieurs de ses cousines et qui ne sert pas réellement l’ergonomie, pourtant traditionnel atout sur une Skoda. Commandes de climatisation et réglage du volume notamment perdent en intuitivité. Dommage. Heureusement, elle peut toujours compter sur les solutions Simply Clever chères à la marque : grattoir dans la trappe à essence, parapluie dans la portière, porte ticket sur le pare-brise, appuie-tête arrière avec maintien latéral, multitudes de rangements et accessoires pour le coffre… Pour le reste, la fabrication est d’un très bon niveau, la marque ayant mis un point d’honneur à renforcer la qualité perçue de son modèle.

De son côté, la Renault Mégane Estate n’a pas révolutionné son intérieur lors du restylage. Plus classique dans son agencement, moins qualitatif quand on s’attarde sur quelques détails également, il a tout juste reçu un tableau de bord personnalisable désormais numérique et de nouvelles commandes, physiques pour le coup, sous son écran tactile de 9 pouces. Une dalle de belle facture, et qui renferme un système connecté (Easy Link) relativement intuitif à exploiter grâce à un assistant vocal permettant d’effectuer des recherches via Google.

Côté proportion, Skoda n’a pas chamboulé les cotes de son modèle phare. Avec 4,69 m en longueur et 1,83 m en largueur, elle ne gagne que 2 cm dans les deux sens. Reposant sur la plateforme MQB Evo (partagée avec ses cousines Golf, Leon, A3), l’Octavia bénéficie en d’une meilleure exploitation de sa base technique. Toujours une référence en la matière, elle offre un espace arrière digne du segment supérieur. Certaines familiales font même moins bien. L’espace aux genoux permet à de grands adultes d’étendre leurs jambes et sans jouer des coudes. Un must.

Face à un tel bilan, la Mégane fait grise mine. Elle reste certes dans la moyenne de la catégorie, mais malgré son empattement et sa longueur très proches de l’Octavia Combi, elle est loin d’offrir la même habitabilité. Idem côté coffre, avec 640 l (contre seulement 520 l), la Skoda embarque une sacrée soute, qu’il est en plus possible de rendre encore plus pratiques avec des accessoires proposés en options (compartiments, cache-bagages souple, crochets, bacs séparateurs…). La Mégane Estate ne peut que s’incliner dans ce chapitre.

Note : 13,1 /20 17,8 /20

Équipement : une dotation moins onéreuse chez Renault

Lors de son restylage, la Mégane a vu sa gamme largement simplifiée. L’arrivée de la version PHEV s’est accompagnée de la disparition de la quasi-totalité des diesels. Seul le petit 1.5 BlueDCi de 115 ch perdure, avec seulement deux finitions : Intens et RS Line. C’est la première qui nous intéresse ici, vendue 33 600 € avec la transmission automatique EDC. Le catalogue Skoda est autrement plus fourni avec un nombre incalculable de versions si l’on prend en compte toutes les variantes, motorisations, transmissions… À cela s’ajoute les versions sportives (RS) et baroudeuses (Scout). Bref, un beau bottin qu’il conviendra de lire avec attention.

Mais pour ce comparatif, c’est la version 2.0 TDI 116 ch, associée à la transmission double embrayage DSG7, en finition Style qui nous intéresse. Une configuration qui démarre à 35 410 €, soit 1 800 € plus cher. Un léger écart que l’on peut compenser, du moins psychologiquement, par l’espace à bord nettement plus généreux. Côté équipements, ces deux finitions plutôt hautes sont fournies de série avec : les feux Full LED, la climatisation automatique bizone, l’alerte de franchissement de ligne, les radars de stationnement AV/AR avec caméra de recul, le freinage automatique d’urgence, la navigation, l’accès et le démarrage sans clé, et la connectivité smartphone.

La Skoda Octavia tente de compenser son surcoût en y ajoutant les sièges chauffants ou encore le régulateur de vitesse adaptatif (400 € chacun sur la Renault). Mais la Mégane conserve son avance avec les feux de route automatiques (450 € sur Octavia), et la reconnaissance des panneaux (250 € chez Skoda avec conduite autonome dans les bouchons). Pour le reste des options, elles sont systématiquement plus chères à bord de la Skoda : 1 100 € pour le toit ouvrant (contre 900 €), 670 € pour l’affichage tête haute (contre 400 €), 820 € pour le détecteur d’angle mort avec le Park Assist (contre 550 €). À noter que l’Octavia profite de certains agréments indisponibles sur la Mégane comme le chargeur par induction ou l’assistance d’évitement. En résumé, la tchèque pourrait largement justifier son léger surcoût par son espace habitable. Pour peu que l’on se contente de l’équipement de série déjà bien fourni. Mais aux jeux des options, la Mégane est finalement la plus intéressante, puisque 2 500 € moins chère à équipement équivalent.

Note : 15,3 /20 15 /20

Budget : à armes égales

Sur le papier, la Renault est donc la plus accessible. Et on peut raisonnablement imaginer des remises plus généreuses en concession, pour ce modèle qui entame la dernière partie de sa carrière. Pour le reste, qu’il s’agisse de la garantie (2 ans kilométrage illimité), du malus (neutre), ou des frais d’entretien, nos deux rivales évoluent dans les mêmes eaux. Et ce ne sont pas les consommations, remarquablement basses dans les deux cas (environ 5l/100 km de moyenne), qui peuvent départager ces deux voyageuses au long cours.