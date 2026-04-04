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Skoda Octavia 4 Combi

Un propriétaire de Skoda transforme un parking banal en défi obsessionnel sur 108 places

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

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Tourner en rond pour trouver une place, certains appellent ça une perte de temps. D’autres comme Gareth Wild y voient une opportunité de donner un sens inattendu à la banalité du quotidien. Pendant près de deux ans, l’homme a transformé un parking de supermarché en terrain de jeu méthodique jusqu’à viser encore plus grand.

Un propriétaire de Skoda transforme un parking banal en défi obsessionnel sur 108 places

Tout le monde a déjà tourné en rond sur un parking de supermarché en quête de la place parfaite. Mais au outre-Manche, Gareth Wild a décidé de transformer cette corvée en véritable mission. Pendant 19 mois, ce père de famille a méthodiquement stationné son break Skoda Octavia Combi restylé sur chacune des 108 places d’un parking de la chaîne Sainsbury’s.

Armé d’une rigueur presque inquiétante, il a cartographié les emplacements via images satellites en excluant bien entendu les zones réservées. L’automobiliste a ensuite consigné chaque arrêt dans un tableau détaillé. À bord de sa Skoda Octavia Combi, il a noté dates, horaires et même classé les places selon leur intérêt sur une échelle allant des God Tier -les emplacements parfaits- jusqu’aux médiocres.

Gareth Wild lors de son passage à la BBC.
Gareth Wild lors de son passage à la BBC.

Une expérience qui fait le buzz

L’opération largement relayée sur les réseaux sociaux et même par la BBC lui a coûté 89 £ de stationnement (un peu plus de 100 euros), contre plus de 9 500 £ en courses (10 886 euros au cours actuel). Loin d’être un coup d’essai, il avait déjà conquis un parking de 211 places auparavant. Son prochain projet : un lieu à plus de 400 emplacements.

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