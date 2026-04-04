Un propriétaire de Skoda transforme un parking banal en défi obsessionnel sur 108 places

Tout le monde a déjà tourné en rond sur un parking de supermarché en quête de la place parfaite. Mais au outre-Manche, Gareth Wild a décidé de transformer cette corvée en véritable mission. Pendant 19 mois, ce père de famille a méthodiquement stationné son break Skoda Octavia Combi restylé sur chacune des 108 places d’un parking de la chaîne Sainsbury’s.

Armé d’une rigueur presque inquiétante, il a cartographié les emplacements via images satellites en excluant bien entendu les zones réservées. L’automobiliste a ensuite consigné chaque arrêt dans un tableau détaillé. À bord de sa Skoda Octavia Combi, il a noté dates, horaires et même classé les places selon leur intérêt sur une échelle allant des God Tier -les emplacements parfaits- jusqu’aux médiocres.

Une expérience qui fait le buzz

L’opération largement relayée sur les réseaux sociaux et même par la BBC lui a coûté 89 £ de stationnement (un peu plus de 100 euros), contre plus de 9 500 £ en courses (10 886 euros au cours actuel). Loin d’être un coup d’essai, il avait déjà conquis un parking de 211 places auparavant. Son prochain projet : un lieu à plus de 400 emplacements.