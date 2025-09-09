Le Skoda Vision O Concept : enfin le retour des breaks ! - En direct du salon de Munich 2025

"Il n'y a pas que les SUV dans la vie !" semble nous dire Skoda avec la présentation de ce concept "Vision O". Et c'est vrai. D'ailleurs ce type de variante de carrosserie devrait un peu revenir à la mode avec l'électrification, car son efficience est supérieure à celle des SUV, et permet d'afficher des autonomies supérieures à poids et puissance égale.

Mais si la marque tchèque a décidé de réaliser ce concept de break, de "combi", c'est aussi pour affirmer sa place de leader sur le marché européen de cette variante de carrosserie. En effet, cela fait près de 10 ans que les Fabia, Octavia ou Superb Combi représentent les meilleures ventes de break sur le Vieux continent. Skoda, le nouveau Volvo...

Le "Vision O" porte ce nom, autour de la lettre O pour symboliser le principe de circularité. À la fois pour l'effort d'avoir le moins d'impact environnemental possible, avec l'utilisation de matériaux recyclés et recyclables. Mais aussi pour exprimer que la construction est partie du principe de l'intérieur vers l'extérieur, et donc du conducteur vers son environnement, en cercle. Soit.

Un futur break familial est en chemin

Ce concept préfigure donc un futur break "Combi" familial dans la gamme Skoda, pour remplacer l'Octavia ou la Superb. C'est presque plus d'ailleurs un showcar qu'un concept, tant son style et ses idées semblent cohérents et crédibles. Et puis, les concepts Skoda ne sont jamais gratuits. Ils ont toujours débouché sur quelque chose, ou indiqué les orientations du design de façon assez précise.

Ici, ce modèle de 4,85 m de long et 1,90 m de large, sur 1,50 m de haut reprend les principes du design "Modern solid" cher à Skoda en ce moment, en les faisant évoluer. Par exemple, la calandre est assez inédite. Verticale, fermée, avec des optiques fines et une signature lumineuse inédite, elle est baptisée "tech loop". Originalité, les optiques sont mobiles et semblent jaillir du capot à la mise de contact.

Si les portes arrière antagonistes et l'absence de pied central sont bien la caractéristique d'un concept, la nouvelle signature lumineuse arrière, en forme de T, sera reprise de façon certaine, puisqu'elle est déjà visible sur le dernier SUV de la marque, l'Epiq.

Un habitacle clair et toujours avec astuces simply clever

L'habitacle est d'une clarté rare, de par ses couleurs pâles d'une part, mais aussi grâce au toit panoramique vitré. Les matériaux utilisés sont tous doux au toucher. Le volant à deux branches peut dérouter. Le style est complètement épuré, avec la disparition de tous les boutons de commande, au bénéfice d'une interface tactile verticale, à la mode Tesla ou Renault.

Un second écran de 1,20 m de large et quelques cm de haut court en bas du pare-brise. Il affiche des informations de conduite, le multimédia, et se pilote et personnalise grâce à des molettes sur le volant. Pour la navigation connectée, c'est l'IA de Google Gemini qui est à la manœuvre.

Les sièges sont comme flottants et les appuie-tête sont imprimés en 3D pour un effet visuel saisissant. Et ils sont confortables ! On le sait car une fois n'est pas coutume, il était possible de s'installer à bord du concept, Skoda ayant apparemment confiance en sa solidité.

Bien sûr, les astuces "simply clever" de la marque sont toujours de la partie. Il y a par exemple désormais un parapluie dans chaque portière, soit quatre en tout. Sous la console centrale, un petit réfrigérateur se charge de conserver au frais quelques boissons. Mais il est aussi détachable et transportable tel une glacière. Une enceinte Bluetooth prend aussi place à l'aplomb de la console centrale, et peut se retirer pour vous accompagner dans vos sorties. Tandis que deux supports magnétiques permettent de fixer autant de téléphones pour les recharger.

Quant au coffre, puisque c'est la pièce maîtresse d'un break, il offre hayon électrique, et 650 litres de volume banquette en place, et jusqu'à plus de 1 700 litres banquette rabattue. Sa finition "métal" est très valorisante.

Enfin, techniquement, rien de défini ni définitif. Le pourcentage de batterie restant affiché sur l'écran horizontal semble indiquer que la marque envisage une version 100 % électrique. Mais on nous a laissés entendre que peut-être, des moteurs thermiques électrifiés auraient droit de cité.

Mais ça, on le saura bientôt. Enfin bientôt, à l'horizon 2030 nous ont admis les responsables de la marque.

L'instant caradisiac : opération portes ouvertes

Nous l'avons dit, ce n'est pas courant de pouvoir s'installer à bord d'un concept car. Du coup, tout le monde a voulu poser ses fesses à l'intérieur. Et les portes de ce concept n'étaient jamais fermées ou presque. Alors on aime son sens de l'accueil bien sûr, mais pour prendre de jolies photos de profil ou de 3/4, il faut qu'elles soient closes. On a réussi à obtenir cela au bout de près de 15 minutes de patience... Ouf.