Kia Ev4

« La recharge, c’est bien, mais l’odeur du plein vous manque ? » Kia a la solution

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Julien Bertaux

Aussi sérieuse soit-elle, la marque coréenne a également le sens de l’humour. La preuve avec leur dernière idée, celle de parfumer l’habitacle d’une odeur d’essence afin de rassurer leurs clients.

Cela vous dit une petite odeur d'essence dans votre voiture ?

Cette initiative nous vient de l’importateur de Kia en Finlande, qui propose en guise « d’arbre magique » un diffuseur d’odeur d'essence pour l’habitacle de votre future Kia Ev4. Il pousse d’ailleurs la blague jusqu’au bout puisque l’objet à fixer au rétroviseur prend la forme d’un jerrican.

Ce n’est pas tout puisque le discours qu’il l’accompagne est un modèle du genre : « Un petit coup de pouce pour ceux qui veulent changer leurs habitudes de conduite. Ce désodorisant, parfumé à l’essence, soulage les symptômes de sevrage lors du passage d’un moteur à combustion à la conduite électrique. »

Sur les réseaux sociaux, la marque en rajoute une couche : « La recharge, c’est bien, mais l’odeur du plein vous manque ? Nous avons la solution à vos symptômes de sevrage. »

L’humour et le coup marketing ont de quoi être soulignés. La nostalgie des voitures thermiques devient un argumentaire pour mieux vendre des modèles électriques, en l’occurrence une EV4.

Kia à fond dans l’électrique

Il faut dire que Kia a massivement investi dans l’électrique dans la technologie électrique et se montre particulièrement confiant, à l’inverse de nombreux constructeurs. La marque compte augmenter la production de son EV4 à plus de 80 000 exemplaires par an. Pour le prochain SUV urbain EV2, sa production annuelle devrait atteindre environ 100 000 unités en 2027. Ces chiffres sont près de trois fois plus importants que ceux prévus initialement.

Ent toute logique, Kia soutient fermement l’interdiction de la vente de voitures thermiques neuves en Europe en 2035 : « Nous assistons à une avalanche de voitures électriques, et si nous devions soudainement cesser de les commercialiser, cela coûterait une fortune ».

