1 604 chevaux au prix d’une Porsche 911 : la Denza Z électrique est-elle crédible chez les voitures de rêve ?

Le groupe BYD fait une nouvelle démonstration de force au Festival of Speed de Goodwood. La Denza Z, cette inédite GT électrique à quatre places constitue l’une des stars de l’événement et se montre pour la première fois en détail dans toutes ses versions.

Il s’agit d’une GT de 4,78 mètres de long, d’un format similaire à celui d’une Mercedes-AMG GT. Elle existe en version coupé, mais aussi en cabriolet et dans tous les cas, elle possède deux portes et deux petites places arrière.

1 604 chevaux !

La Denza Z, inaugurant d’après le constructeur une plateforme spécifique, semble disposer d’un groupe motopropulseur très proche de celui de la grosse limousine Z9GT : trois moteurs électriques (un à l’avant et deux à l’arrière), dont la puissance maximale cumulée est poussée à 1 604 chevaux quelle que soit la version ! Certes, il s’agit très probablement d’un chiffre « en pointe » (par exemple lors du launch control), non disponible de façon permanente.

Malgré une masse de 2 230 kg dans la version coupé « de base » (2 300 kg pour le cabriolet), elle revendique un 0 à 100 km/h expédié en 2,25 secondes et une vitesse maximale de 300 km/h. Denza propose également une version « Racing » basée sur la coupé, avec des pneus semi-slick et un kit carrosserie très agressif (remarquez le gros aileron fixe arrière). Cette dernière abat le 0 à 100 km/h en 1,96 seconde et grimpe à 350 km/h en vitesse de pointe. Denza annonce même une future variante « Z Special Edition » qui poussera la puissance maximale à 2 000 chevaux et réduira le 0 à 100 km/h en 1,7 seconde. Il ne restera plus grand chose à la Yangwang U9 EXtreme !

Le prix d’une Porsche 911 cœur de gamme

Équipée d’une batterie LFP de 76 kWh « seulement », la Denza Z limitera son autonomie maximale WLTP à 409 km en version coupé (399 pour le cabriolet et 380 pour la Racing). Heureusement, elle aura droit au Flash Charging permettant de repasser de 10 à 97 % de batterie en seulement 9 minutes comme la Z9 GT.

Et le prix, alors ? Au Royaume-Uni, Denza annonce un prix de base à 142 900 livres sterling en version coupé soit 167 400€. C’est 10 000€ de plus qu’une Porsche 911 Carrera S de 480 chevaux en France et même si on parle d’une addition imbattable pour un véhicule aussi puissant, on peut se demander si la clientèle sera prête à dépenser autant d’argent pour une voiture de sport électrique. La Z Racing, elle, démarrera au-dessus des 200 000€ contre un peu moins de 190 000€ pour le cabriolet.