Si on vous parle de transport de personnes Pullman, vous pensez immanquablement au Mercedes Classe V. Mais la donne pourrait bien changer avec Denza (firme de luxe du géant BYD) et son nouveau D9. Déjà parce que le confort s’annonce ouaté pour les sept passagers, disposés de l’avant vers l’arrière selon une configuration 2 + 2 + 3 : à partir de 78 500 €, l’entrée de gamme Elegance n’oublie rien d’important avec suspension pilotée, ouverture et fermeture électriques des portes arrière coulissantes et du hayon, écran central 15,6 pouces, instrumentation numérique 10,25 pouces et mini-écrans LCD intégrés aux accoudoirs des sièges de la deuxième rangée.

Et à 83 500 €, le D9 passe au grand luxe avec la finition Ultimate qui ajoute des éclairages d’accueil, l’ouverture mains libres des portes coulissantes et du hayon, des revêtements en bois véritable, une sellerie en cuir Nappa étendue ainsi que des sièges massants et réglables électriquement selon 14 positions (avec inclinaison jusqu’à 152°) au deuxième rang. Elle intègre également le chauffage et la ventilation aux trois rangées, un rétroviseur intérieur numérique, ainsi que des écrans supplémentaires pour le conducteur (affichage tête haute de 12 pouces), le passager avant (écran de 10,25 pouces) et les passagers de la deuxième rangée (deux écrans de 12,8 pouces).

Cher ? Sauf que le D9 utilisera une motorisation hybride rechargeable annoncée au meilleur niveau. Théoriquement, elle permettrait, grâce à une batterie de 58,5 kWh (soit quasi la capacité d’une berline zéro émission type Renault Mégane E-Tech !), d’assurer 210 km sans brûler d’essence, le tout avec aisance puisque les moteurs électriques avant et arrière développent respectivement 231 et 61 ch. Et cela plusieurs fois dans la journée puisqu’une possibilité de charge rapide en courant continu permettrait de repasser de 10 à 97 % en 9 minutes (avec une puissance en pic de 559 kW !).

Une fois le quatre cylindres 1.5 turbo de 120 ch en action pour épauler les deux moteurs électriques lors de plus longs trajets, la puissance cumulée de 353 ch autorisera des accélérations à même de faire oublier (ou presque) les 2 895 kg de la bête, avec un 0 à 100 km/h en 8s6. On imagine aisément que le futur Classe V thermique, prévu pour 2027 sous une inédite appellation VLS, devrait céder aux sirènes de l’électrification « branchée », mais difficile de savoir si les chiffres seront aussi vertigineux…

Alors bien sûr, le D9 n’est pas donné dans l’absolu, d’autant que l’image de marque est à construire. Mais difficile de trouver mieux placé avec une telle motorisation et un équipement aussi fourni. À tarif proche, l’actuel Mercedes Classe V propose un bon diesel microhybride (237 ch pour le 300d) mais pas de roulage en tout électrique ; et il faudra remettre la main au porte-monnaie et approcher, voire dépasser, les 90 000 € pour disposer d’une dotation proche…